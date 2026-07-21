Politica

PSD cere amânarea creșterii TVA la locuințe, anunță Grindeanu

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PSD cere amânarea creșterii TVA la locuințe, anunță GrindeanuSorin Grindeanu. Sursă foto: captură video
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Sorin Grindeanu a anunțat marți că PSD a pregătit un amendament prin care intrarea în vigoare a TVA de 21% pentru achizițiile de locuințe ar urma să fie amânată până la 1 octombrie 2026.

Grindeanu vrea sesiune extraordinară la Parlament

Președintele PSD a declarat că Biroul permanent al Camerei Deputaților se va reuni miercuri, pentru convocarea unei sesiuni extraordinare începând din 27 iulie. Grindeanu i-a solicitat și președintelui Senatului să convoace, în paralel, o sesiune extraordinară la camera superioară.

„Am propus constituirea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului, format din reprezentanţii tuturor grupurilor parlamentare”, a spus Sorin Grindeanu.

Propunerea de „comitet de criză”, reluată

El a precizat că mecanismul nu ar reprezenta o procedură parlamentară obișnuită, ci un grup de lucru temporar pentru situații excepționale.

„Acest mecanism de lucru temporar trebuie să pregătească în regim de urgenţă soluţiile legislative necesare pentru deblocarea situaţiilor critice. De exemplu PSD deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie 2026 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achiziţiile de locuinţe. Este o măsură absolut necesară, având în vedere situaţia de la Agenţia Naţională de Cadastru”, a declarat Grindeanu.

El a susținut că persoanele care au semnat deja contracte cu TVA de 9% nu trebuie afectate de problemele unei instituții publice și a respins argumentul privind impactul asupra deficitului.

Grindeanu vrea compensarea carburanților și noi angajări în Sănătate

Grindeanu a cerut și măsuri pentru compensarea prețurilor la carburanți și deblocarea angajărilor din Sănătate.

PSD vrea ca sesiunea extraordinară să includă atât proiectele necesare pentru PNRR, în valoare de peste 3 miliarde euro, cât și măsurile urgente pentru deblocarea situațiilor interne și a cerut o reuniune extraordinară a Senatului.

„Am decis convocarea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor pentru mâine, la ora 12.00, în care voi solicita o sesiune extraordinară începând de luni, 27 iulie. În acelaşi timp, îi transmit Preşedintelui Senatului să facă acelaşi lucru pentru convocarea concomitentă a unei sesiuni extraordinare şi la camera superioară a Parlamentului”, a încheiat Grindeanu.

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