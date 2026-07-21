AUR nu va încheia nicio înțelegere politică cu PSD atât timp cât Sorin Grindeanu va conduce formațiunea, susține liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Acesta îl acuză pe liderul Partidului Social Democrat de „ipocrizie și de lipsă de autoritate morală”.

Liderul senatorilor AUR afirmă că formațiunea pe care o reprezintă exclude orice înțelegere politică cu PSD atât timp cât Sorin Grindeanu rămâne la conducerea partidului.

„Răspunsul logic la perorațiile brânzovenești ale lui Grindeanu este scurt și la obiect: AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică, de niciun fel, cu PSD, cât timp Sorin Grindeanu este președinte al acelui partid, de vreme ce acestuia îi repugnă cei 90 de parlamentari ai noștri; Dacă vreodată cineva va supune la vot înlocuirea lui Grindeanu de la conducerea Camerei Deputaților, parlamentarii AUR vor avea tendința naturală de a vota acest lucru; motivul? Este greu de apărat un om cu atâtea carențe morale”, a scris Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Sorin Grindeanu de ipocrizie și îi reproșează criticile adresate formațiunii în legătură cu votul pentru Guvernul Veștea.

„Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea, un guvern făcut printr-o șobolăneală greu de acceptat, adică prin racolarea unui grup de parlamentari de la un alt partid. De altfel, aceeași șobolăneală o încearcă ridicolul Grindeanu și cu AUR, atunci când anunță că ar primi voturile unor parlamentari AUR, dar îi put «liderii partidului»”, a mai spus Peiu.

Petrișor Peiu respinge și afirmațiile potrivit cărora mai mulți parlamentari ai AUR ar putea susține PSD sau ar urma să părăsească partidul.

„Poate l-ar ajuta pe Grindeanu să știe că toți parlamentarii AUR sunt propuși să ocupe aceleași poziții ca cele actuale și pe listele de la alegerile următoare”, afirmă Peiu.

În opinia sa, doar AUR le poate oferi actualilor parlamentari șanse reale de a obține un nou mandat, având în vedere rezultatele sondajelor de opinie.

Liderul senatorilor AUR a respins și acuzațiile potrivit cărora formațiunea s-ar îndepărta de valorile europene.

„Cât privește pretinsele deviații ale AUR de la valorile «europene», să îi reamintim lui Sorin Grindeanu și faptul, ușor de verificat, că AUR susține ferm apartenența României la UE și NATO”, a mai spus acesta.