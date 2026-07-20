Există un lucru pe care aproape că nu îl mai înțeleg în politica românească. Toți vorbesc despre democrație, despre respectarea votului românilor, despre voința populară. Dar când vine momentul să respecte exact acest principiu, încep excluderile, veto-urile și calculele strategice de la partid.

Ca să nu vorbim abstract, azi avem următoarea situație: PNL nu vrea cu PSD. PSD nu prea vrea cu USR. USR spune răspicat că nu vrea cu PSD. Între timp, România stă blocată, iar românii suportă nota de plată uriașă.

Însă cea mai mare contradicție este alta. AUR este al doilea partid din Parlament și, potrivit tuturor, dar absolut tuturor sondajelor, continuă să crească. Cu toate acestea, este tratat ca și cum milioane de români care l-au votat n-ar exista.

Întrebarea este simplă: de ce? De ce nu este lăsat să guverneze?

Cu fiecare lună în care AUR este ținut în afara guvernării, partidul mai câștigă câteva procente.

De ce? Pentru că oamenii văd același lucru: indiferent cum votează, există un zid pe care sistemul îl ridică împotriva unor rezultate electorale care nu-i convin.

Asta produce revoltă. Produce frustrare. Produce și mai multe voturi pentru AUR. Nu excluderea îi slăbește. Excluderea îi hrănește.

Aud permanent argumentul că AUR nu trebuie lăsat la guvernare.

Eu, fără să susțin niciunul dintre partide, întreb altceva: cum poți demonstra că un partid nu este capabil să guverneze dacă nu îl lași niciodată să guverneze?

Guvernarea nu este un platou de televiziune și nici o campanie electorală. Nu merge cu sloganuri. Nu merge cu postări pe Facebook. Nu merge cu promisiuni.

Guvernarea înseamnă decizii, responsabilitate și asumare.

Dacă AUR spune că are soluții și spune, că asta spune fiecare partid, atunci să le pună în practică. Iar dacă nu le are, românii vor vedea singuri acest lucru la următoarele alegeri.

Aceasta este logica unei democrații mature.

Am auzit declarațiile liderului PSD Sorin Grindeanu legate de președintele AUR, am auzit declarațiile președintelui Nicușor Dan privind riscul ca un partid ca AUR, aflat la guvernare, să pună sub semnul întrebării politica României față de Rusia sau regimul sancțiunilor. Înțeleg această preocupare.

Dar dacă aceasta este într-adevăr problema, atunci ea poate deveni una dintre condițiile obligatorii ale unui protocol de guvernare. România are Constituție, are Președinte, are obligații internaționale și are suficiente mecanisme instituționale pentru ca direcția strategică a țării să fie respectată.

De aceea, cred că adevărata teamă este alta.

Teama că, odată ajuns la guvernare, AUR ar putea confirma sau infirma multe dintre acuzațiile care i se aduc. Iar dacă ar performa peste așteptări, întregul discurs construit împotriva lui s-ar clătina.

România traversează una dintre cele mai dificile perioade economice din ultimii ani. Oamenii suportă taxe mai mari, măsuri dure și un nivel tot mai ridicat de incertitudine. Avem un govern demis de peste doua luni care stă într-un interimat periculos și nelegal. Lor le convine, românii plătesc.

În aceste condiții, este firesc ca tot mai mulți să se întrebe dacă nu cumva există și alte variante.

Nicio democrație nu poate funcționa sănătos atunci când aceeași formulă de putere este prezentată drept singura posibilă.

Alternanța la guvernare este esența democrației.

Cred că a venit momentul ca PSD, partidul care a câștigat alegerile și are în prezent cele mai multe mandate de parlamentari, să aibă curajul unei discuții reale cu AUR.

Nu trebuie să facă o alianță din interese de moment, ci una bazată pe un protocol public, transparent, cu obiective clare și cu respectarea fără echivoc a apartenenței României la Uniunea Europeană și NATO.

Dacă un astfel de guvern nu livrează rezultate, românii îl vor sancționa.

Dar dacă nici măcar nu este lăsat să existe, atunci sentimentul că voința alegătorilor este ignorată nu va face decât să crească.

Poate că AUR va guverna într-o zi sau poate că nu. Dar dacă va ajunge acolo, trebuie să fie pentru că a câștigat încrederea românilor, nu pentru că ceilalți au refuzat ani la rând să accepte realitatea politică și au alimentat sentimentul că votul lor este ignorat.

În democrație nu poți combate un partid ținându-l permanent în afara puterii. Dimpotrivă, riști să-l transformi în victimă și să-i mărești forța electorală. Un partid este validat sau infirmat prin guvernare, nu prin etichete și cordoane sanitare.

Dacă AUR nu este pregătit să guverneze, românii vor vedea acest lucru și îl vor sancționa la urne la următoarele alegeri. Dacă este însă capabil, tot românii vor decide să-i acorde sau nu un nou mandat. Acesta este mecanismul firesc al unei democrații.

Democrația nu înseamnă să-i lași să guverneze doar pe cei cu care ești de acord. Înseamnă să respecți votul cetățenilor, chiar și atunci când rezultatul nu îți convine.

Pentru că cea mai mare greșeală pe care o poate face o clasă politică nu este să lase un partid să guverneze. Cea mai mare greșeală este să le dea milioane de români impresia că votul lor contează doar atunci când produce rezultatul dorit de cei aflați deja la putere.