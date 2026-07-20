Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu vede în acest moment posibilă o colaborare guvernamentală cu AUR, invocând lipsa de credibilitate a unor lideri ai partidului. El a anunțat că va continua demersurile pentru formarea unei majorități fără voturi extremiste și i-a acuzat pe Ilie Bolojan, PNL și USR că se agață de putere, în timp ce România funcționează cu un Guvern cu atribuții limitate.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat luni, la Parlament, dacă le poate garanta colegilor de partid și președintelui Nicușor Dan că PSD nu va încheia până în 2028 o alianță cu AUR.

Liderul social-democrat a respins posibilitatea unei colaborări guvernamentale în actualele condiții și a afirmat că declarațiile sale anterioare au fost interpretate greșit.

„Dacă aş fi făcut altceva, eu cred că eram într-o altă situaţie acum. Am văzut încercările de săptămâna trecută aşa de a se răstălmăci vorbele pe care le-am spus. (..) Am spus aşa, că respect votanţii partidelor, inclusiv pe cei ai AUR. Îmi doresc ca o parte dintre ei să înţeleagă că e nevoie de soluţii la problemele de zi cu zi şi nu de populism, fiindcă ceea ce primesc în acest moment, într-un procent covârşitor, e populism. Mai departe însă, am spus că în acest moment îmi este greu să îmi imaginez o colaborare guvernamentală cu AUR, din cauza credibilităţii unora dintre liderii AUR. Asta am spus", a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a afirmat că nu poate avea încredere în liderii AUR, pe care i-a acuzat că au adoptat poziții diferite în momente importante.

„Nu pot să am încredere în aceşti lideri care odată votează, şi bine au făcut ca Bolojan să plece acasă, şi odată ies din sală sau decid să iasă din sală ca să-l ţină practic pe Bolojan pe perfuzii", a mai afirmat el.

Grindeanu a adăugat că unii dintre liderii AUR trebuie să își clarifice pozițiile care, în opinia sa, intră în contradicție cu normele și valorile europene.

„Atât timp cât aceste lucruri nu se schimbă, nu există, nu va exista o colaborare", a adăugat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a declarat că va continua să lucreze la formarea unei majorități parlamentare care să nu depindă de voturile extremiste și care să poată asigura stabilitatea României. Liderul PSD susține că, în prezent, nu există o majoritate parlamentară funcțională, ci o grupare care blochează formarea unui nou Guvern.

„În acest moment, nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj, care ţine, practic, România ostatică. Mă refer, în mod evident, la Ilie Bolojan, la PNL şi la USR, care se agaţă în continuare de putere. Eu nu mai am aşteptări de la prim-ministrul demis, am fost deja de acord cu toate variantele, aproape toate variantele pe care le-au vehiculat, inclusiv cu acel acord politic, dacă vă aduceţi aminte. Aţi mai văzut pe cineva să vină să semnăm un acord? Cum i-aţi văzut dumneavoastră, i-am văzut şi eu. Nu. Prin urmare, eu voi continua să lucrez la formarea unei majorităţi care să excludă, şi vreau să fiu foarte clar, care să excludă voturile extremiste, dar care se oferă soluţie de stabilitate pentru România", a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament.

El a spus că situația politică se înrăutățește și că România are nevoie cât mai repede de un Guvern cu puteri depline.

Președintele PSD a afirmat că actualul Executiv are atribuții limitate și nu poate adopta politici publice, ceea ce duce la apariția unor probleme în mai multe domenii.

„În acest moment, avem un guvern cu puteri limitate. Se întâmplă câte o şedinţă de guvern pe săptămână în care aprobă steme la localităţi, expropieri şi evaluări. În rest, politici publice, conform Constituţiei, nu au voie. Ajungem în blocaje, (..) cele legate de blocarea posturilor în sănătate, anumite măsuri de compensare a creşterii preţurilor la carburanţi", a subliniat el.

Grindeanu a afirmat că persoanele de bună-credință pot contribui la elaborarea unor reglementări care să rezolve cel puțin problemele urgente. El a spus că, odată cu sesiunea extraordinară dedicată proiectelor din PNRR, pot fi analizate și amendamente care să permită deblocarea unor situații apărute în administrație.

„România e blocată şi trebuie să găsim soluţii şi România e blocată fiindcă stă un om acolo şi ţine de fotoliul respectiv, indiferent de consecinţe", a mai spus el.

Potrivit liderului PSD, în acest moment nu există o altă soluție pentru ieșirea din blocajul politic.

"De trei luni deja, România e blocată. Să ştiţi că nici PNRR-ul nu era responsabil, şi nu e responsabilitatea Parlamentului, în primul rând e responsabilitatea Guvernului. Guvernul a semnat în 2021 sau 2020 acest acord cu Comisia Europeană, nu preşedinţii Parlamentului de atunci. Şi atunci, fiind un guvern demis, s-a pasat responsabilitatea, ca ei să rămână acolo lipiţi de funcţii, la Parlament", a mai arătat Grindeanu, adăugând că Parlamentul nu fuge şi PSD-ul nu fuge de treabă.

Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu dispune în prezent de majoritatea de 233 de voturi necesară pentru susținerea unei soluții politice până la capăt. El a amintit variantele discutate public, printre care un Guvern minoritar PSD sau unul format din PNL, USR și UDMR.

„Astăzi nu avem această majoritate de 233 de voturi. (..) Variantele au fost publice şi s-a spus despre un guvern minoritar PSD şi un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. După care, tot la consultă, ştiţi foarte bine că Partidul Social-Democrat a spus un lucru cât se poate de rezonabil, că noi nu vom vota un guvern din care nu facem parte. Ceilalţi au spus că da, vor vota, în speţă PNL-ul. Şi au spus public. Prin vocea preşedintelui Ilie Bolojan. Asta nu înseamnă că UDMR-ul nu ar putea să susţină un guvern minoritar PSD. Dar nu mă puneţi pe mine să speculez despre ceea ce face UDMR-ul", a comentat Grindeanu.

Președintele PSD a amintit și propunerea prezentată săptămâna trecută la Palatul Cotroceni de liderul UDMR, Kelemen Hunor, privind formarea unui Guvern de armistițiu. Grindeanu a spus că PSD a acceptat această variantă.