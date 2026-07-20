Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, subliniind importanţa strategică a Forţelor Aeriene Române în actualul context de securitate.

Şeful statului a arătat că, pe fondul războiului declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei şi al provocărilor care continuă să afecteze stabilitatea regională, militarii români au un rol esenţial în protejarea spaţiului aerian naţional şi în consolidarea apărării NATO pe Flancul Estic şi în regiunea Mării Negre.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis luni, 20 iulie 2026, un mesaj cu ocazia Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene.

„Celebrăm astăzi Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, odată cu sărbătorirea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al celor care şi-au dedicat viaţa zborului. Respectul şi recunoştinţa noastră se îndreaptă către cei care au servit şi servesc Aviaţia Română şi Forţele Aeriene – militari şi personal civil deopotrivă, aflaţi în activitate, în rezervă sau în retragere.

Prin profesionalism, curaj şi devotament, cu toţii îndeplinesc misiuni esenţiale pentru apărarea ţării, contribuie la securitatea spaţiului aerian naţional şi Aliat, şi intervin ori de câte ori este nevoie în sprijinul cetăţenilor români”, a arătat Nicuşor Dan, luni, în mesajul transmis de Administraţia Prezidenţială.

În mesajul său, preşedintele a evocat şi contribuţia unor personalităţi care au avut un rol important în dezvoltarea aviaţiei româneşti. Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Henri Coandă şi Elie Carafoli se numără printre numele care au contribuit la afirmarea României în istoria aeronauticii mondiale.

Totodată, Nicuşor Dan a adus un omagiu militarilor şi personalului care şi-au pierdut viaţa în misiuni de luptă, în teatre de operaţii, în timpul exerciţiilor sau al intervenţiilor desfăşurate în situaţii de urgenţă.

„În contextul actual de securitate, marcat de continuarea războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi de provocările persistente la adresa stabilităţii regionale, Forţele Aeriene Române au un rol deosebit de important în apărarea spaţiului aerian naţional şi în consolidarea posturii de descurajare şi apărare a NATO în regiunea Mării Negre şi pe Flancul Estic al Alianţei. Alături de aliaţii şi partenerii noştri, militarii români aduc o contribuţie importantă la efortul întrunit de întărire a securităţii euroatlantice”, a adăugat şeful statului.

Preşedintele a subliniat, de asemenea, că dezvoltarea şi modernizarea Forţelor Aeriene reprezintă una dintre priorităţile strategice ale României. Programele de înzestrare şi activităţile de instruire aflate în derulare urmăresc creşterea capacităţii operaţionale şi integrarea unor capabilităţi moderne, astfel încât Armata României să poată răspunde eficient atât ameninţărilor militare, cât şi celor de natură hibridă.

„Programele majore de înzestrare, precum şi activităţile de pregătire, aflate în desfăşurare, sporesc capacitatea operaţională a acestei categorii de forţe şi asigură integrarea celor mai moderne capabilităţi, consolidând astfel capacitatea Armatei României de a răspunde eficient provocărilor de securitate actuale şi viitoare, indiferent dacă sunt militare sau de natură hibridă”, a subliniat Nicuşor Dan.

La finalul mesajului, şeful statului le-a transmis aviatorilor şi tuturor membrilor Forţelor Aeriene aprecierea sa pentru modul în care îşi îndeplinesc misiunile şi pentru contribuţia la securitatea României şi a Alianţei Nord-Atlantice.

„Prin dedicarea dumneavoastră, spaţiul aerian al României este mai sigur, iar angajamentele asumate de ţara noastră în cadrul NATO sunt îndeplinite cu responsabilitate. Vă mulţumesc pentru serviciul adus României şi vă încurajez să vă desfăşuraţi activitatea cu aceeaşi onoare, abnegaţie şi curaj. Vă doresc multă sănătate şi succes în misiuni. La mulţi ani Aviaţiei Române şi Forţelor Aeriene! La mulţi ani, România!”, a conchis el.