Proiectul Autostrăzii A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț intră într-o nouă fază importantă de dezvoltare pe secțiunea montană. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat că pe lotul 1D Joseni-Ditrău au fost demarate primele încercări tehnice pe piloți de probă, o etapă esențială în procesul de proiectare a acestui tronson care măsoară 14,4 kilometri.

Echipele de pe șantier desfășoară în paralel multiple lucrări pregătitoare pentru pregătirea terenului și a infrastructurii complexe necesare pe acest traseu.

Testele geotehnice aflate în derulare au rolul de a confirma calculele de proiectare și de a garanta siguranța structurilor rutiere mari care vor fi construite pe acest lot. Verificările se fac direct în teren, într-un punct strategic din județul Harghita.

„Constructorul lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ a început încercările pe piloţi de probă în etapa de proiectare a lotului cu o lungime de 14,4 kilometri. Aceste teste sunt necesare pentru verificarea dimensionării corecte a fundaţiilor şi capacitatea maximă de preluare a încărcăturilor (încărcarea maximă de preluare a pilotului şi deformarea în limitele admisibile), -verificarea ipotezelor geotehnice şi validarea tehnologiei de execuţie şi controlul calităţii execuţiei”, se arată într-un comunicat al CNIR.

Verificările de rezistență se concentrează pe o structură de anvergură, considerată cea mai dificilă de pe întreg traseul lotului 1D.

„Testele se efectuează în amplasamentul lucrării, în zona localităţii Lăzarea (jud. Harghita) lângă viitorul pasaj peste linia de cale ferată, pasaj cu o lungime de 702 metri, cea mai complexă structură de pe traseu. Piloţii de fundare sunt solicitaţi la compresiune, iar testele se realizează la solicitări de compresiune axială, pilotul fiind încărcat cu o greutate prestabilită: 6320 kN, echivalentul a 650 tone forţă”, menţionează CNIR.

Pe lângă încercările pe piloții de probă, constructorul derulează operațiuni pregătitoare pe suprafața lotului pentru care autorizația de construire a fost emisă recent. Activitățile din teren vizează atât organizarea de șantier, cât și pregătirea elementelor de structură.

„De asemenea, pe lotul a cărui autorizaţie de construire a fost eliberată luna trecută, continuă lucrările pregătitoare, care vizează realizarea carcaselor de armătură pentru piloţii foraţi, confecţionarea grinzilor prefabricate, amenajarea zonelor unde urmează să fie construite cele 18 poduri şi pasaje şi 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor, precum şi lucrări de decaparea stratului vegetal”, se menționează în comunicatul transmis de instituție.

Lotul 1D Joseni-Ditrău reprezintă un segment cheie din Autostrada Unirii A8. Contractul semnat pentru proiectarea și execuția acestui tronson are o valoare totală de 911 milioane de lei. Perioada de realizare stabilită este de 34 de luni, dintre care 10 luni sunt dedicate etapei de proiectare, iar 24 de luni sunt alocate pentru execuția propriu-zisă a lucrărilor pe teren.