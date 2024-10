EVZ Special Harghita, între tradiție și adrenalină. O călătorie fascinantă printre cultura secuiască și aventuri de neuitat







În această toamnă, am avut ocazia să descopăr locurile inedite cu care județul Harghita se poate mândri cu adevărat. Anul acesta, pentru iubitorii de natură, cultură și aventură, Harghita se transformă în destinația perfectă. Alături de cei de la Travel Communication și cei de la Visit Harghita am avut șansa de a explora farmecul autentic al regiunii și am descoperit poveștile interesante ale antreprenorilor locali. De la peisaje montane spectaculoase până la experiențe de adrenalină unice, Harghita promite o experiență completă care îmbină tradițiile secuiești cu modernitatea și spiritul de aventură.

După o noapte petrecută la Castelul Ugron din Filiaș, a doua zi de dimineață am pornit într-o nouă aventură, spre o experiență care avea să depășească toate așteptările.

O expoziție unică în parcul Mini Transilvania

Prima oprire a zilei a fost în Băile Seiche, în apropiere de Odorheiul Secuiesc. Acolo, am descoperit Parcul Mini Transilvania, o destinație de neratat pentru turiștii de toate vârstele.

Expoziția în aer liber este unică în România, reunind zeci de machete ce reprezintă clădiri și monumente istorice din întreaga Transilvanie, toate la scară redusă. Printre cele mai faimoase replici se numără Castelul Bran, Castelul Huniazilor și Biserica Fortificată din Biertan, pe care vizitatorii le pot admira în timp ce se plimbă pe aleile pitorești ale parcului.

Această colecție impresionantă include machete detaliate ale unor conace, castele, cetăți, mănăstiri, biserici fortificate, dar și instituții importante precum universități, licee și piețe centrale din orașe precum Sighișoara și Cluj-Napoca. Fiecare exponat este însoțit de descrieri scurte în română, maghiară și engleză, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a descoperi bogata diversitate arhitecturală, religioasă și culturală a Transilvaniei, o regiune faimoasă pentru ospitalitatea sa.

În apropierea parcului, se află și alte atracții, precum un muzeu dedicat apelor minerale, monumentul funerar al lui Orbán Balázs – personalitate marcantă care a documentat aceste ape –, precum și un parc cu impresionante porți secuiești.

O lume fascinantă a insectelor

În vecinătatea Parcului Mini Transilvania se află un alt loc inedit, unic în România și al doilea de acest fel din Europa: Insect Park. Acest parc inovator le oferă vizitatorilor de toate vârstele o incursiune captivantă în lumea fascinantă a insectelor. Printre exponate se numără replici gigantice, unele ajungând până la 2 metri înălțime, precum și specii mai mici. Acestea sunt realizate cu mare atenție la detalii de o echipă de specialiști.

Insect Park găzduiește un total de 18 insecte gigant robotizate. Acestea imită sunetele și mișcările specifice acestor creaturi în mediul lor natural. Vizitatorii pot interacționa cu o varietate de specii, atât din România cât și din alte colțuri ale lumii, printre care se numără căpușe, lăcuste, furnici, fluturi, buburuze și chiar scorpioni. Parcul oferă o experiență educativă și distractivă, perfectă pentru cei care doresc să descopere curiozitățile lumii insectelor și să se bucure de o aventură unică în mijlocul naturii.

Vărșag, paradisul aventurierilor

După această experiență, am pornit spre o nouă destinație, și anume Comuna Vărșag. Comuna Vărșag, situată în estul Transilvaniei, în inima Secuimii, aparține județului Harghita și se află în Munții Gurghiului, în pitorescul peisaj al depresiunii vulcanice Vărșag, la altitudini cuprinse între 830 și 1050 de metri. Această localitate, una dintre cele mai mari din județ în ceea ce privește așezările de cătun, și-a dobândit independența administrativă în 1907 și se întinde pe o suprafață de 7.669 hectare, din care aproximativ 60% este acoperită de păduri dese de molid, brad și foioase.

Comuna Vărșag păstrează cu sfințenie tradițiile sale populare, fiind o adevărată comoară culturală, un muzeu în aer liber al Secuimii. Printre atracțiile sale se numără biserica romano-catolică, cascada Csorgókő, fântâna lui Isos și ruinele cetății Tartód. De asemenea, activitățile recreative din zonă, precum drumețiile, pescuitul și scăldatul, atrag an de an iubitori de natură și aventură.

Una dintre principalele atracții din Vârșag este destinată amatorilor de senzații tari. Pista de bob BobVârșag oferă o experiență care promite adrenalină la fiecare coborâre. Aceasta se întinde pe 1.500 de metri și oferă priveliști spectaculoase asupra peisajului montan înconjurător. După o cursă palpitantă, vizitatorii se pot relaxa la terasa BobCaffe. Acolo pot savura o cafea delicioasă sau o băutură răcoritoare, bucurându-se de panorama de poveste. Am avut ocazia de a testa pista de bob de la Vărșag, iar pentru mine această experiență nu are grad de comparație. Merită din plin vizita în acest loc, prețurile fiind și ele accesibile. Pentru un copil, tariful este de 20 de lei, iar pentru un adult, de 25 de lei.

Vârșag este, de altfel, și un loc de refugiu pentru cei care caută aventura și relaxarea, toate într-un cadru montan deosebit, bogat în istorie și tradiții.