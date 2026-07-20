PSD nu va vota legea salarizării în forma actuală, a anunțat președintele partidului, Sorin Grindeanu. Liderul social-democraților susține că proiectul dezavantajează mai multe categorii profesionale, printre care profesorii, medicii și militarii, motiv pentru care PSD pregătește o serie de amendamente împreună cu organizațiile sindicale. Totodată, Grindeanu a propus înființarea unei „comisii de criză” în Parlament pentru deblocarea proiectelor considerate urgente.

Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații lucrează la modificarea proiectului de lege astfel încât acesta să fie mai echitabil, fără a depăși limitele bugetare.

„PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care nemulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, ai medicilor și ai militarilor. Este exclus ca PSD să susțină această variantă. Repet: exclus”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a explicat că partidul va susține legea integrității doar dacă atribuțiile Agenției Naționale de Integritate nu vor fi reduse.

„Partidul Social Democrat va susține doar o variantă care nu slăbește, la ordin politic, din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Îmi doresc ca cei din USR să înțeleagă că nu se pot folosi de urgența PNRR pentru a scăpa de problemele cu legea pe care le au liderii lor. Acest lucru ar fi inadmisibil și n-ar avea votul nostru”, a spus Grindeanu.

Liderul social-democraților a afirmat că România traversează o perioadă de blocaj administrativ, susținând că efectele se resimt în mai multe domenii.

„Este evident că în acest moment România este neguvernată. Instituțiile statului sunt paralizate din cauza acestei crize guvernamentale. Spitalele de copii suferă pentru că posturile din sistemul de sănătate sunt blocate. Prețurile la carburanți cresc de la o zi la alta pentru că nu se ia nicio măsură”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a făcut referire și la atacurile cibernetice care au vizat platformele informatice ale statului, afirmând că acestea au afectat inclusiv activitatea din domeniul imobiliar.

„Platformele critice ale statului român, cum este cea de la Agenția Națională de Cadastru, sunt supuse unor atacuri cibernetice în serie. Rezultatul este că această piață, cea imobiliară, în acest moment este complet blocată”, a afirmat acesta.

Președintele PSD a avertizat, de asemenea, că este nevoie de o intervenție legislativă rapidă pentru a evita situația în care persoanele care au cumpărat locuințe cu TVA de 9% să fie obligate să achite TVA de 19% începând cu 1 august.

La finalul declarației, Sorin Grindeanu a lansat un apel către toate grupurile parlamentare pentru constituirea unei comisii speciale care să elaboreze amendamentele necesare deblocării proiectelor urgente.

„Având în vedere toate aceste aspecte și multe alte lucruri urgente care țin de administrarea curentă a țării, lansez o invitație către toate grupurile parlamentare: propun să înființăm o comisie de criză la nivelul Parlamentului, care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României”, a mai spus președintele PSD.