Social-democratul Florin Manole, fost ministru al Muncii, a declarat sâmbătă, după consultările dintre PSD și sindicate pe tema legii salarizării, că au fost identificate mai multe probleme în proiectul transmis de Guvern, însă acestea pot fi remediate prin amendamente.

Florin Manole a afirmat că discuțiile cu reprezentanții sindicatelor au avut ca scop identificarea neconcordanțelor din actuala formă a proiectului.

„Am căutat împreună cu sindicatele să vedem care sunt eventualele probleme ale acestei ultime forme. Am găsit nişte probleme, dar cred că ele sunt rezolvabile. Le vom strânge pe toate într-un set de recomandări, sugestii, amendamente, nu ştiu acum cum să le spun, dar cu certitudine ele vor fi menite să îmbunătăţească legea, să o facă acceptabilă şi pentru sindicate şi pentru lucrători, în păstrarea prudenţei bugetare. Nu căutăm nod în papură şi eventuale amendamente care să nu fie sustenabile”, a declarat acesta.

Fostul ministru al Muncii a oferit și exemple privind diferențele pe care le consideră nejustificate în proiectul legii salarizării.

„Care ar fi aceste probleme? De exemplu, profesorul debutant din preuniversitar, cu dirigenţie, câştigă mai mult decât profesorul debutant din universitar, în condiţiile în care e evident că cei din mediul universitar au un alt nivel de pregătire în momentul în care debutează în profesie. Mai sunt inadvertenţe în ceea ce priveşte, de exemplu, comparaţia dintre bibliotecar şi conferenţiar universitar. Sigur că ne-am aşteptat ca un conferenţiar universitar să aibă un coeficient mai bun şi câştig salarial mai mare. Din păcate, în această ultimă formă, lucrurile sunt exact invers, dar şi asta se poate corecta cu o intervenţie pe coeficienţi”, a spus Florin Manole.

Social-democratul a subliniat că PSD susține adoptarea unei legi a salarizării care să fie echitabilă și a precizat că forma finală trebuie să garanteze că niciun angajat din sistemul public nu va avea venituri mai mici.

„Direcţia noastră clară acum e de a căuta soluţii împreună cu sindicatele să putem avea o lege bună, o lege justă. Punem o condiţie generală - ca nimeni să nu piardă la venituri, este un lucru foarte clar. Este o necesitate de a avea o lege care să mulţumească pe cât mai mulţi dintre cei care lucrează în sistemul public. Vom pune pe masa discuţiilor de marţi de la Cotroceni o serie de observaţii argumentate, dar şi construite responsabil raportat la cheltuielile bugetare, la faptul că România nu-şi permite o sumă nelimitată pentru acest lucru. Deci nu suntem aici într-un festival de populism, unii dau mai mult, alţii dau mai puţin, trebuie să avem o lege cât mai bună”, a transmis Florin Manole.