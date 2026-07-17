Vechimea în muncă va continua să influențeze salariile angajaților din sectorul public, potrivit proiectului noii Legi a salarizării, publicat vineri de Ministerul Muncii. Documentul păstrează sistemul cu șase gradații de vechime și stabilește majorări ale salariului de bază cuprinse între 2,5% și 7,5%, în funcție de numărul anilor lucrați.

Legea salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice ar urma să intre în vigoare la 1 decembrie 2026.

Potrivit proiectului, fiecărei funcții și fiecărui grad sau treaptă profesională îi corespund șase gradații, stabilite în funcție de vechimea în muncă.

Pentru angajații cu o vechime de până la trei ani nu se acordă nicio majorare.

În cazul celor care au între trei și cinci ani vechime, salariul de bază sau indemnizația de încadrare se majorează cu 7,5%.

Pentru vechimea cuprinsă între cinci și zece ani, majorarea este de 5%, același procent fiind prevăzut și pentru angajații cu o vechime între zece și 15 ani.

În schimb, pentru persoanele cu o vechime între 15 și 20 de ani, precum și pentru cele cu peste 20 de ani vechime, proiectul prevede o majorare de 2,5%.

Gradația se acordă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care angajatul îndeplinește condițiile de vechime.

Proiectul prevede că, în cazul personalului nou încadrat în sistemul public, la stabilirea gradației va fi luată în considerare întreaga vechime în muncă, inclusiv perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate, nu doar în sectorul bugetar.

Salariul de bază sau indemnizația de încadrare va fi stabilit prin aplicarea succesivă a majorărilor corespunzătoare gradației deținute.

Potrivit proiectului, salariul de bază va fi stabilit prin înmulțirea coeficientului corespunzător funcției cu valoarea de referință, la care se vor adăuga majorările aferente gradației de vechime, acolo unde este cazul.

Valoarea punctului de referință pentru anul 2027 rămâne de 4.100 de lei, iar raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar va fi de 1 la 8.

De asemenea, proiectul păstrează structura cu 12 grade salariale, fiecare având propriul interval de coeficienți, utilizați pentru stabilirea salariilor în funcție de valoarea și complexitatea fiecărei funcții.

Proiectul Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicat în dezbatere de Ministerul Muncii, iar, potrivit documentului, noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 1 decembrie 2026.