Deși Gigi Becali declară frecvent că este gata să investească sume uriașe la FCSB, pentru întărirea lotului, strategia de transferuri din ultimul timp a arătat o abordare mult mai precaută. Cu excepția lui Aymen Boutoutaou, pentru care clubul a achitat peste un milion de euro, oficialii roș-albaștrilor au orientat căutările mai ales către jucători liberi de contract sau disponibili la prețuri reduse.

Garantul acestei politici financiare chibzuite este chiar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație. Într-o intervenție la emisiunea Liga Digi Sport, patronul roș-albaștrilor a explicat modul în care oficialul echipei reușește să-i frâneze impulsurile de a cheltui sume impresionante pe piața transferurilor.

„Hai să-ți spun ce face Mihai Stoica. Vă spun sincer tot, tot, ca să înțelegeți. Mihai Stoica... El nu știe, acum aude ceea ce spun eu. El e ca un frate pentru mine, ține la banii mei și la clubul ăsta de parcă ar fi al lui. Și dacă ar fi al lui, poate n-ar ține mai mult. Atunci el blochează... Nu că blochează, dar nu vrea să cheltuie, să arunce cu banii. Eu apreciez lucrul ăsta, e prima dată când îl spun. Mi-am dat seama și apreciez lucrul pe care-l face el”, a declarat Gigi Becali.

Finanțatorul a detaliat și modul în care decurg discuțiile aprinse dintre cei doi atunci când echipa trece prin perioade mai puțin bune și apare tentația de a face achiziții spectaculoase. Rolul de factor de echilibru îi revine complet lui Mihai Stoica, cel care reușește de fiecare dată să aducă argumente raționale.

„Dacă ar fi după mine, aș zice să băgăm acum 10 milioane. Dar el zice: Băi Gigi, stai că băgăm, dar suntem siguri?. Mă ponderează. Mă enervez, zic bă Mihai, nu mai suport. Gata, nu mai suport să fie ăla în fața mea, iar el îmi zice: Băi Gigi, n-ai făcut niciodată cu bani mulți. Hai să încercăm, să vedem. Atunci el mă ponderează, mă liniștește. Că mie-mi vine nebunia, să dau 3-4 milioane pe un jucător, dar el zice că nu e bine”, a adăugat patronul FCSB.