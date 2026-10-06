Peste 1.000 de protestatari au mărșăluit luni, 5 octombrie, în campusul Universității Cornell din Ithaca, New York, pentru a-și exprima sprijinul față de studenta care susține că a fost violată în grup într-o casă a frăției și pentru a cere demisia președintelui universității, Michael Kotlikoff, potrivit New York Post.

Studenți, profesori, localnici și alți participanți s-au adunat în centrul campusului, unde au afișat pancarte cu mesaje precum „We are all Jane Doe” („Suntem cu toții Jane Doe”), „Alcohol is not consent” („Alcoolul nu înseamnă consimțământ”) și „Support survivors, listen to students” („Sprijiniți supraviețuitoarele, ascultați studenții”).

Protestul are loc în contextul în care ancheta privind cazul „Cornell 7” a fost redeschisă.

Participanții au criticat modul în care universitatea a gestionat acuzațiile formulate de femeia identificată în documentele judiciare drept Jane Doe.

Potrivit New York Post, mai mulți vorbitori au cerut eliminarea frățiilor de pe campus și demisia lui Michael Kotlikoff. La un moment dat, mulțimea a scandat „F–k Kotlikoff! Justice for Jane Doe. Kotlikoff has to go”, în timp ce alte mesaje au cerut desființarea tuturor frățiilor.

Protestatarii au solicitat, de asemenea, o investigație externă asupra administrației Cornell și schimbări în sistemul disciplinar al universității în cazurile de agresiune sexuală.

Potrivit acuzațiilor prezentate în documentele judiciare și relatate de New York Post, femeia afirmă că incidentul a avut loc în octombrie 2024, într-o casă de fraternitate.

Ea susține că cei șapte membri ai frăției, cunoscuți în acest caz drept „Cornell 7”, i-ar fi oferit alcool și ketamină înainte ca aceasta să fie supusă unor acte sexuale pe care spune că nu le putea refuza.

Jane Doe afirmă că era atât de intoxicată încât nu a putut să opună rezistență. Acestea sunt acuzațiile formulate de femeie și nu reprezintă, în acest moment, fapte stabilite printr-o condamnare penală.

Cazul a generat controverse în campus după modul în care au evoluat procedurile disciplinare și ancheta inițială.

Potrivit New York Post, doi dintre cei șapte bărbați au fost expulzați de Cornell. În același timp, niciunul dintre cei șapte nu a fost pus sub acuzare penală în urma investigației inițiale.

Unele dintre persoanele care au participat la protest au cerut ca și studenții care au absolvit între timp să își piardă diplomele, iar cei care se află încă la Cornell să fie expulzați.

O altă revendicare importantă a manifestației a vizat sistemul prin care Cornell gestionează cazurile de agresiune sexuală.

Participanții au cerut revenirea la un sistem judiciar universitar independent și o procedură în care studenții, profesorii și administrația să aibă un rol echilibrat în deciziile disciplinare.

„Studenții cer o anchetă externă privind conducerea Universității Cornell și revenirea la un sistem judiciar independent”, au transmis protestatarii, potrivit relatării New York Post.

NOW: Thousands march through Cornell University campus, demanding Justice for Jane Doe and "Tear Down the Fkn Frats!" https://t.co/es7v60IIFU — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) October 5, 2026

Studenții au criticat, de asemenea, faptul că ancheta inițială nu a dus la formularea unor acuzații penale împotriva celor șapte bărbați.

Potrivit New York Post, investigația penală fusese închisă după o anchetă considerată de critici superficială, iar poliția orașului Ithaca nu fusese informată despre acuzațiile femeii.

Situația s-a schimbat după ce Jane Doe a intentat luna trecută un proces împotriva universității și a bărbaților pe care îi acuză.

În urma apariției unor informații noi în cadrul procesului, procurorul districtual a decis să redeschidă ancheta. Acesta a declarat că nu fusese la curent cu toate informațiile prezentate în acțiunea civilă.

Mai mulți participanți la manifestație au transmis mesaje de susținere pentru femeia care a formulat acuzațiile.

Jack Huber, un student în vârstă de 19 ani, a declarat că i-ar transmite lui Jane Doe că este „incredibil de curajoasă” pentru că a făcut public cazul și că schimbarea poate veni în urma demersului său.

A fraternity traveled to Cornell University to support Jane Doe, holding signs on the road as protests ended https://t.co/OKXeYkQ1d6 — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) October 5, 2026

„Toți cei șapte bărbați ar trebui să ajungă în fața instanțelor penale pentru acțiunile lor din acea noapte”, a spus studentul, potrivit New York Post.

O localnică din Elmira, identificată de publicație drept Stephanie, a declarat la protest: „Sunt furioasă. Vreau ca Jane Doe să știe că este susținută”.

Protestul de la Cornell a reunit peste 1.000 de persoane și a transformat cazul „Cornell 7” într-o nouă sursă de tensiune în campus.

Manifestanții cer responsabilizarea conducerii universității, modificarea procedurilor disciplinare și măsuri împotriva frățiilor. În paralel, ancheta penală redeschisă urmează să stabilească dacă există elemente care pot conduce la formularea unor acuzații.

New York Post precizează că niciunul dintre cei șapte bărbați nu a fost pus sub acuzare penală în acest caz, iar situația este în continuare în evoluție.