O anchetă anticorupție din Ungaria a dus la confiscarea unei sume de aproximativ 19,5 milioane de dolari, bani descoperiți în păduri, clădiri agricole, depozite și locuințe. Numerarul a fost găsit în timpul unor percheziții care îl vizează pe Miklós Seszták, fost ministru în guvernul lui Viktor Orbán, suspectat de implicare într-un dosar de mită și achiziții supraevaluate de autobuze second-hand, potrivit AFP.

Operațiunea a fost anunțată vineri de Agenția Națională pentru Recuperarea și Protecția Bunurilor (NVVH), instituție care investighează presupuse fapte de corupție asociate fostei guvernări. Conform sursei, anchetatorii au desfășurat verificări în mai multe locații, joi și vineri, iar banii găsiți au fost confiscați.

Miklós Seszták a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării Naționale în Ungaria între 2014 și 2018. Acesta este vizat de acuzații de luare de mită într-un dosar care privește compania de transport de stat și achiziționarea unor autobuze second-hand la prețuri considerate nejustificat de mari.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit sume importante de bani ascunse în locuri neobișnuite.

„În timpul percheziţiei, anchetatorii au descoperit sume mari de bani: îngropaţi în păduri, ascunşi în clădiri agricole şi depozite, precum şi în proprietăţi rezidenţiale, şi depozitaţi în seifuri de mare valoare în locuri izolate”, a transmis NVVH.

Valoarea totală a numerarului confiscat se ridică la 5.071.632.000 de forinți, 2.658.350 de euro și 1.257.100 de dolari americani, echivalentul a aproximativ 19,5 milioane de dolari.

Autoritățile au transferat întreaga sumă în contul Trezoreriei de Stat a Ungariei.

Operațiunea de preluare a numerarului a presupus un efort considerabil din partea angajaților Trezoreriei. Ministrul Finanțelor, András Kármán, a oferit detalii despre procedura de numărare a sumelor confiscate.

„La primire, 12 angajaţi ai Trezoreriei au petrecut 8 ore numărând banii cu ajutorul a 5 maşini de numărat”, a transmis oficialul pe Facebook.

Péter Magyar vorbește despre sfârșitul „mafiei Fidesz-KDNP”

Confiscarea banilor a fost salutată de actualul premier al Ungariei, Péter Magyar, care a ajuns la conducerea guvernului după victoria electorală din aprilie. Rezultatul scrutinului a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

Magyar a câștigat alegerile după ce a promis că va investiga acuzațiile de corupție și abuz în serviciu din perioada administrației conduse de rivalul său politic.

Referindu-se la operațiunea de confiscare a numerarului, premierul a declarat: „Acest lucru marchează oficial sfârşitul mafiei Fidesz-KDNP!”, făcând trimitere la fosta coaliție de guvernare.

Anchetele anticorupție au vizat în ultimele săptămâni mai multe persoane apropiate fostului premier. Miklós Seszták, alți doi foști miniștri din perioada guvernării Orbán și fratele fostului lider ungar au fost arestați în dosare diferite.

Fostul premier nu a comentat cele mai recente evoluții ale anchetei. În trecut, Viktor Orbán a criticat investigațiile care îi vizau apropiații și le-a descris drept o „persecuţie politică”, despre care susținea că ar avea scopul de a-l trimite în închisoare.