Cristela Georgescu a transmis un mesaj de mulțumire după protestul organizat sâmbătă, în București, pentru eliberarea soțului său, Călin Georgescu. Sute de persoane s-au adunat în Parcul Izvor, unde au scandat numele fostului candidat la alegerile prezidențiale și au cerut eliberarea acestuia, dar și demisia președintelui Nicușor Dan. La manifestație a participat și liderul AUR, George Simion. Pe Facebook, aceasta a vorbit despre sprijinul primit, rugăciunile și eforturile celor care au ales să fie prezenți la protest.

După manifestație, Cristela Georgescu le-a mulțumit celor care au fost alături de familia sa și au participat la acțiunea de susținere a soțului ei.

„Familia mea mare și dragă, Îmbrățișez cu brate pornite din inima fiecare suflet și mă înclin, cu adâncă recunoștință, în fața fiecăruia dintre voi. Nimic din ceea ce se face din iubire nu se pierde.

Nu știu ce a purtat fiecare în inimă în aceste zile. Nu știu câte lacrimi au curs, câte rugăciuni au fost rostite în taină, câtă jertfă a fost făcută pentru a ne putea fi alături. Poate că lumea nu le vede pe toate. Poate că nici noi nu vom ști vreodată cât au însemnat. Dar Dumnezeu știe. Și în fața Lui, niciun om nu este o rămurea neînsemnată.

Cred în Dumnezeu, Care este Adevăr, Dreptate, Milă și Iubire. Și Îl rog să vă răsplătească toată dragostea pe care ne-ați dăruit-o, să vă mângâie acolo unde vă doare, să vă întărească acolo unde ați obosit și să vă ocrotească pe fiecare, împreună cu cei dragi. Vă mulțumesc, cu iubire, niciodată îndeajuns.”, a scris soția lui Călin Georgescu.

La protestul din Capitală a fost prezent și președintele AUR, George Simion, care a afirmat că manifestația nu a fost organizată de formațiunea politică pe care o conduce.

„Noi am răspuns numai unei chemări venite din partea fraţilor noştri”, a afirmat liderul AUR.

În discursul susținut în fața participanților, George Simion s-a adresat românilor veniți din străinătate și a vorbit despre susținerea acordată lui Călin Georgescu.

„Bine aţi venit acasă, fraţi de peste hotare! Să rămâneţi aici. Suntem aici pentru că un om din sânul poporului român ne-a unit, iar acest om este omul care trebuia să fie preşedintele României”, a afirmat Simion.

Participanții au scandat „Călin Georgescu este președinte”, cerând eliberarea acestuia. Liderul AUR a afirmat că fostul candidat la alegerile prezidențiale are „o mare vină”: „A câştigat alegerile şi inimile românilor”.

George Simion a mai spus că obiectivul manifestației este ca fostul candidat la prezidențiale să beneficieze de un tratament corect din partea autorităților.

„Scopul este ca domnul Călin Georgescu să fie tratat corect de către instituţiile statului”, a mai transmis liderul AUR.