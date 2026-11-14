George Simion ar putea acționa în avantajul lui Ilie Bolojan, susține Elena Udrea, care a lansat o ipoteză despre posibile înțelegeri politice între AUR și PNL. Fostul ministru a comentat și protestul organizat sâmbătă în București, vorbind despre rolul partidelor și despre nemulțumirile tot mai mari ale populației față de măsurile Guvernului.

Fostul ministru a comparat manifestațiile actuale cu protestele din anii 2017 și 2018. În opinia sa, mobilizarea unui număr mare de participanți ar fi dificilă fără implicarea unor structuri capabile să organizeze astfel de acțiuni.

„Cred că ar fi greu, dacă nu se amestecă Serviciile, să scoată oameni în stradă pentru domnul Bolojan. Mă gândesc că nu se va întâmpla asta, cu mânuțele și telefoanele aprinse. Cred că nu vor putea organiza un protest serios. Mă refer la PNL.

În schimb, și vă spun acum un lucru interesant, doamna care mă ajută la curățenie îmi spunea chiar astăzi, când am plecat de acasă, că speră să fie cald, pentru că vrea să meargă la protest. Nu este membră de partid, pur și simplu vrea să protesteze pentru că s-a săturat de felul în care merg lucrurile în țară. Dacă nu există o organizare din partea unor instituții care pot mobiliza firme mari, corporații și angajați, așa cum s-a întâmplat în 2017 sau 2018, este greu să iasă românii într-un număr foarte mare. Din păcate, spun asta.

(n.r pe vremea lui Dragnea) Acelea erau foarte bine organizate. Erau proteste în care se exprimau idei care nu aveau legătură cu obiectul propriu-zis al manifestației. De exemplu, se protesta împotriva Ordonanței 13, dar revendicările erau cu totul altele decât cele referitoare la conținutul ordonanței.

Erau mai bine organizate și aveau în spate instituții de forță ale statului, care aveau grijă să existe și consecințe.”, a spus Elena Udrea.

Fostul ministru a vorbit și despre comunicatul prin care PNL și-a exprimat susținerea față de protest.

„Probabil tocmai pentru a nu fi asociați cu o eventuală degenerare a protestului”, a explicat Elena Udrea.

Aceasta a argumentat că principala revendicare a manifestației este eliberarea lui Călin Georgescu, iar liberalii nu ar avea motive să se asocieze cu acest demers.

„În al doilea rând, protestul are ca principală revendicare eliberarea domnului Călin Georgescu. Or, PNL nu are nicio legătură cu Călin Georgescu. Mai mult, domnul Bolojan era președinte interimar atunci când candidatura lui Călin Georgescu a fost interzisă.

Un partid care spune că respectă statul de drept nu poate ieși în stradă pentru a cere eliberarea unui om, chiar dacă există premisele că acesta ar putea fi ținut acolo în mod abuziv”, a continuat ea.

Întrebată de Ion Cristoiu dacă incidentele de la protest ar putea fi provocate sau dacă participanții sunt pur și simplu nemulțumiți, Elena Udrea a lansat o ipoteză privind o posibilă apropiere între George Simion și Ilie Bolojan.

„Eu am o teorie: domnul Simion face jocul domnului Bolojan. Aș spune asta încă de când a evitat și a făcut tot posibilul să nu-l trimită pe domnul Bolojan acasă, după ce căzuse Guvernul, împreună cu domnul Veștea și restul guvernului pe care nu l-a mai votat.

Bun, aceasta este doar o etapă. Faptul că acum, în timpul acestui protest, cele două interese nu se unesc sau nu se unesc la vedere, PNL și AUR, nu înseamnă că teoria mea nu rămâne valabilă.

Faptul că protestul nu este organizat de PNL și că liberalii nu vor să se amestece într-un eventual eșec, scandal sau într-o degenerare a manifestației, care ar putea avea consecințe asupra imaginii partidului, nu înseamnă că nu există alte înțelegeri.

Să presupunem că publicul AUR nu ar avea o problemă dacă s-ar ajunge la violențe”, a mai spus fostul ministru.

Elena Udrea a analizat și impactul electoral al manifestațiilor, afirmând că PSD ar putea pierde indirect din susținere, pe fondul radicalizării alegătorilor din afara propriului electorat și al celor nehotărâți.

„Este posibil, dar nu neapărat să-și piardă propriul electorat, ci mai degrabă să radicalizeze electoratul care nu îi aparține sau pe cei indeciși, trimițându-i către protestatari.

S-a mai întâmplat asta pe 10 august, când cei care nu au fost de acord cu ceea ce s-a întâmplat atunci au trecut de partea celor care au inițiat protestul.

Este posibil să urmeze și o manipulare foarte mare ulterior, pentru că, până la urmă, una este ceea ce vezi că se întâmplă și alta este concluzia care se trage.

Știți că, de regulă, oamenii citesc titlurile, nu studiază conținuturile. Așadar, este posibil să existe și o manipulare ulterioară care să încline balanța: că PSD a greșit pentru că a intervenit sau că nu a intervenit, că nu a gestionat corect situația. Iar AUR ar putea avea de câștigat din această abordare.”, a spus Elena Udrea în emisiunea moderată de Ion Cristoiu.