Asociația Energia Inteligentă (AEI) susține că reducerea prețului motorinei, care ar urma să intre în vigoare odată cu aplicarea noii legi, nu reprezintă un câștig real pentru șoferi. Potrivit unei analize publicate de președintele organizației, Dumitru Chisăliță, prețul carburantului a fost majorat înainte de intrarea în vigoare a măsurii, astfel încât ieftinirea anunțată ar readuce motorina aproape de nivelul la care ar fi trebuit să se afle.

Potrivit analizei, după aplicarea noii legi, prețul motorinei ar putea coborî la aproximativ 10-10,20 lei pe litru.

Președintele AEI compară evoluția prețului motorinei cu mecanismul utilizat în campaniile comerciale de reduceri.

„Duminică intră în vigoare legea prezentată drept marele sprijin acordat şoferilor din România. După aplicarea sa, preţul motorinei ar putea coborî la aproximativ 10-10,20 lei/litru. Numai că acesta nu este un preţ mic. Nu este nici măcar un preţ rezultat dintr-o reducere reală. Este nivelul la care motorina ar fi trebuit să se afle în mod normal, dacă înaintea intrării în vigoare a legii nu s-ar fi tras atât de tare pentru majorarea preţurilor”, susține Dumitru Chisăliță.

Acesta compară situația cu promoțiile de tip Black Friday, în care un produs este mai întâi scumpit și ulterior afișat ca fiind redus: „Pe etichetă apare o reducere spectaculoasă. În buzunarul cumpărătorului nu apare însă niciun câştig”.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, efectele creșterii prețului motorinei s-au propagat deja în economie, fiind suportate atât de transportatori și agricultori, cât și de companii și consumatori: „Înainte ca legea să producă efecte, preţul motorinei a crescut. Şoferii au plătit. Transportatorii au plătit. Agricultorii au plătit. Companiile au plătit. Iar aceste costuri au început deja să fie transferate către populaţie. Statul a câştigat din taxele încasate la fiecare litru vândut mai scump. Comercianţii au vândut la preţurile majorate. Consumatorul a fost singurul care nu a câştigat nimic”.

În exemplul prezentat în analiză, dacă prețul justificat al motorinei ar fi fost de 10,20 lei pe litru, iar acesta a crescut până la 10,84 lei înainte de a coborî la 10,35 lei, consumatorul nu ar beneficia de o reducere reală, ci ar continua să plătească peste nivelul considerat justificat.

În urma analizei, organizația solicită autorităților să explice motivele care au stat la baza creșterii prețurilor înainte de intrarea în vigoare a noii legi.

AEI cere clarificări privind justificările economice pentru fiecare majorare, ponderea influenței cotațiilor internaționale, a fiscalității, a cursului valutar și a marjelor comerciale în evoluția prețului motorinei.

Totodată, reprezentanții asociației întreabă de ce instituțiile statului reacționează doar după ce consumatorii au suportat deja scumpirile și cine răspunde dacă se va constata că majorările au fost făcute anticipat pentru a diminua efectul reducerii ulterioare.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, creșterea prețului motorinei se reflectă rapid în costurile de transport, în agricultură și în prețurile produselor, în timp ce ieftinirile se transmit mult mai greu către consumatori: „Scumpirea se împrăştie în întreaga economie. Ieftinirea rămâne, de multe ori, doar pe panoul benzinăriei. Nu ni se oferă o reducere. Ni se returnează o parte dintr-o scumpire”.

Acesta consideră că reducerea prețului la pompă nu elimină efectele scumpirilor anterioare, care, potrivit analizei, rămân reflectate în costurile companiilor, în facturile populației și în nivelul inflației.