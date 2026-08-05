Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a rămas neschimbat în iunie 2026, la 11.970 de persoane, potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Cea mai mare pensie medie de serviciu continuă să fie încasată de foștii judecători și procurori, depășind 25.000 de lei pe lună.

La acest nivel, valoarea cumulată a pensiei în câteva luni poate echivala cu prețul unei garsoniere în unele orașe sau zone din România.

Potrivit CNPP, în luna iunie au fost înregistrați 11.970 de beneficiari ai pensiilor de serviciu, același număr ca în luna precedentă. Dintre aceștia, 7.921 încasau și pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), calculată pe baza contribuțiilor.

Cei mai numeroși beneficiari ai pensiilor de serviciu sunt foștii judecători și procurori, care beneficiază de prevederile Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

În luna iunie, această categorie număra 5.849 de pensionari, dintre care 2.538 aveau și pensie din sistemul public.

Tot ei încasau și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.613 lei pe lună. Din această sumă, 7.585 de lei provin din sistemul public de pensii, iar 22.483 de lei sunt suportați de la bugetul de stat, conform datelor CNPP.

Personalul aeronautic civil navigant profesionist reprezenta o altă categorie cu pensii de serviciu ridicate.

Potrivit CNPP, 1.320 de pensionari beneficiau de prevederile Legii nr. 83/2015, iar pensia medie era de 13.119 lei pe lună. Din această sumă, 8.070 de lei sunt suportați din bugetul de stat.

Datele CNPP mai arată că:

-700 de foști angajați ai Curții de Conturi primeau o pensie medie de 10.748 de lei, dintre care 2.698 de lei sunt suportați din bugetul de stat. -777 de foști membri ai Corpului diplomatic și consular beneficiau de o pensie medie de 7.015 lei, din care 3.084 de lei reprezintă partea suportată de la bugetul de stat.

În cazul personalului auxiliar de specialitate din instanțele judecătorești și parchete, 2.461 de persoane beneficiau de pensii de serviciu în luna iunie. Pensia medie a fost de 7.341 de lei, iar 4.491 de lei din această sumă sunt suportați de la bugetul de stat.

Conform datelor CNPP, 863 de foști funcționari publici parlamentari beneficiau de pensii de serviciu. Pensia medie în această categorie a fost de 6.282 de lei, dintre care 3.546 de lei provin din bugetul de stat.