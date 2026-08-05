Debitul Dunării a ajuns miercuri la un nou minim istoric, de 1.400 de metri cubi pe secundă, cu două zile mai devreme decât prognozaseră hidrologii. Valoarea este sub recordul negativ înregistrat în 2003 și de aproape trei ori mai mică decât media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s, spun cei de la Apele Române.

Scăderea accentuată a debitului afectează navigația de mai bine de două săptămâni și a impus măsuri de urgență pentru menținerea alimentării cu apă a centralei nucleare de la Cernavodă.

„Vorbim despre un nou debit minim istoric, sub cel înregistrat în 2003. Evident că navigaţia este afectată deja de mai bine de două săptămâni, iar în ceea ce priveşte nivelul Dunării la Cernavodă s-a reuşit o stabilizare a acestuia. Astăzi, în continuare, în urma intervenţiilor de până la acest moment de dislocare a stâncii respective, s-a reuşit o creştere a nivelului Dunării în zona Cernavodă cu 2 centimetri, ceea ce înseamnă o încetinire a tendinţei de scădere a nivelului Dunării la Cernavodă. Astăzi avem un minus 217 centimetri, practic o valoare ceva un pic mai mare decât zilele trecute, cu 2 centimetri.

De asemenea, şi prognoza s-a prelungit, adică dacă acum câteva zile anunţam că în jurul datei de vineri am ajunge la minus 233 centimetri, adică la o scădere de 2,5 metri în zona Cernavodă, acest moment s-a prelungit cel puţin până la începutul săptămânii viitoare”, a declarat Ana Maria Agiu, purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române (ANAR).

Miercuri se finalizează încărcarea ultimei dintre cele patru barje care urmează să fie scufundate în Dunăre pentru creșterea debitului apei către centrala nucleară de la Cernavodă. Totuși, momentul operațiunii este analizat atent din cauza curenților foarte puternici din zonă.

„În cursul zilei de astăzi (n. red. miercuri) se va finaliza încărcarea ultimei barje şi încă se analizează foarte strict în ce condiţii se vor scufunda aceste barje, astfel încât siguranţa oamenilor să nu fie afectate. Am înţeles că în zona respectivă curenţii sunt extrem de puternici şi de aceea este foarte important ca această intervenţie să fie realizată în siguranţă, inclusiv în siguranţă pentru oamenii care efectuează această operaţiune”, a mai spus Agiu.

Potrivit reprezentantei ANAR, stabilizarea nivelului Dunării a oferit autorităților câteva zile suplimentare, considerate esențiale pentru finalizarea intervenției.

Autoritățile estimează că efectele operațiunii vor deveni vizibile imediat după finalizarea scufundării barjelor.

„Aşa cum am spus şi în alte contexte, este o cursă contra cronometru. Este foarte importantă această intervenţie şi în acelaşi timp complexă, pentru că, pe de-o parte, sunt foarte mulţi factori externi de care trebuie să ţinem cont şi pe care, în primă fază, poate nu i-am luat în calcul până când s-a analizat, exact la faţa locului, care este impactul. Iată că au apărut aceşti factori suplimentari legaţi de curenţi, care pot pune în pericol siguranţa oamenilor care fac această intervenţie, de aceea se analizează încă condiţiile în care se vor face aceste scufundări”, a explicat purtătorul de cuvânt al ANAR.

Ținta specialiștilor este creșterea nivelului Dunării în zona Cernavodă cu 10-12 centimetri, astfel încât să fie redus decalajul prognozat inițial de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor.

„Exact acest decalaj de 10-12 centimetri ne propunem să-l realizăm, până când se vor resimţi la nivelul debitelor Dunării precipitaţiile care vin din bazinul superior al Dunării, respectiv din Austria. Acestea nu sunt atât de semnificative pe cât ne-am dori, în sensul în care să aducă o cantitate suficient de mare de apă încât debitul Dunării să crească, debitul optim pentru Cernavodă ar fi 2000 de metri cubi pe secundă la intrarea în ţară, aşa cum a fost anul trecut. Din păcate, precipitaţiile pe care le aşteptăm să se resimtă la nivelul debitelor Dunării de pe sectorul românesc nu sunt atât de consistente, dar chiar şi 100-200 de metri cubi în plus faţă de ce avem astăzi este benefic, în primul rând, pentru menţinerea debitelor minime în vederea funcţionării centralei”, a mai spus Ana Maria Agiu, făcând referire la situația de la Dunăre.

La intrarea în România, debitul Dunării este de 1.450 mc/s, de aproape trei ori sub media multianuală a lunii august, ceea ce menține presiunea asupra autorităților care încearcă să asigure funcționarea în condiții de siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă.