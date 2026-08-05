Uneori, ficțiunea spune adevăruri pe care documentele oficiale nu și le permit. În analiza strategică există o tradiție bine cunoscută: construirea unor scenarii imaginare pentru a înțelege cum ar putea gândi un adversar. Nu sunt scurgeri de informații și nici predicții, ci exerciții intelectuale care încearcă să privească lumea prin ochii celeilalte tabere.

În această categorie se înscrie și exercițiul publicat recent de Peter Singer. Autorul imaginează un memorandum redactat de un analist senior al Armatei Populare de Eliberare și adresat Comisiei Militare Centrale a Chinei. Documentul nu pretinde că reproduce o analiză reală a Beijingului. Valoarea lui stă în altceva: încearcă să răspundă la o întrebare simplă. Dacă liderii chinezi ar analiza, fără presiunea opiniei publice și fără discursuri propagandistice, cele cinci luni de război americano-iranian, ce concluzii ar trage?

Răspunsul este incomod tocmai pentru că argumentele sunt coerente și, în multe privințe, se suprapun peste criticile formulate chiar în interiorul lumii occidentale.

Prima concluzie a memorandumului imaginar reia una dintre ideile recurente din literatura militară chineză: Statele Unite continuă să fie cea mai sofisticată putere militară a lumii, dar întâmpină dificultăți atunci când trebuie să transforme succesul tactic în rezultate politice durabile.

Nu este o critică nouă. A fost formulată după Vietnam, reluată după Irak și Afganistan și reapare acum în contextul războiului cu Iranul. Diferența este că, de această dată, conflictul a fost unul scurt și purtat cu cele mai avansate tehnologii aflate la dispoziția armatei americane.

Din perspectiva imaginarului analist chinez, succesul nu poate fi măsurat doar prin numărul de misiuni aeriene executate sau prin precizia loviturilor. Dacă la final echilibrul politic regional rămâne fragil, iar adversarul își păstrează capacitatea de a influența evenimentele, victoria militară riscă să rămână incompletă.

Această idee ocupă un loc central în doctrina militară chineză contemporană, care studiază de peste două decenii conflictele purtate de Statele Unite. Pentru Beijing, performanța operațională este importantă, dar nu reprezintă obiectivul final. Adevărata măsură a succesului este efectul politic produs de utilizarea forței.

Poate cea mai solidă parte a memorandumului nu este însă cea doctrinară, ci analiza economică.

Războiul din Iran a readus în prim-plan o realitate despre care specialiștii occidentali discută de ani buni: asimetria dintre costul atacului și costul apărării.

Drone care costă câteva zeci de mii de dolari obligă Statele Unite să lanseze interceptoare Patriot, SM-6, SM-3 sau THAAD, fiecare valorând milioane de dolari. Nu este o observație originală. Ea apare constant în analizele CSIS și explică inclusiv de ce Lockheed Martin dezvoltă versiuni mai ieftine ale interceptorului Patriot.

Memorandumul lui Singer merge însă un pas mai departe. El sugerează că problema nu este doar costul fiecărei interceptări, ci ritmul în care industria americană poate înlocui muniția consumată.

Din perspectiva unui planificator chinez, informațiile potrivit cărora refacerea unor stocuri importante de rachete Tomahawk ar putea dura până spre sfârșitul deceniului nu reprezintă un simplu detaliu logistic. Ele descriu fereastra de timp în care adversarul este mai vulnerabil decât lasă să se înțeleagă discursul politic.

Memorandumul revine apoi asupra unei idei care apare frecvent și în analizele occidentale: multe dintre vulnerabilitățile Statelor Unite nu sunt create de adversari, ci de propriul sistem politic.

În plan extern, autorul imaginar observă lipsa consultărilor cu unii dintre partenerii regionali înaintea unor decizii majore, ceea ce a amplificat riscul unor represalii iraniene asupra aliaților Washingtonului.

În plan intern, atenția este îndreptată spre polarizarea politică și mediatică, care transformă aproape orice conflict extern într-o confruntare ideologică internă. Din această perspectivă, China nu trebuie neapărat să slăbească alianțele americane. Uneori, ele sunt afectate chiar de dinamica politică din Statele Unite.

Paradoxal, această observație nu diferă foarte mult de evaluările făcute de numeroși analiști americani și europeni.

Poate cel mai interesant pasaj este dedicat operațiunii de salvare a unui pilot american doborât.

Din punct de vedere militar, mobilizarea unei forțe impresionante pentru recuperarea unei singure persoane poate părea disproporționată. Din punct de vedere politic și moral, ea transmite însă un mesaj esențial: armata americană își abandonează foarte rar oamenii.

Memorandumul interpretează însă diferit acest episod. El sugerează că tocmai această valoare fundamentală poate deveni un punct de presiune. Dacă protejarea fiecărui militar este o prioritate absolută, atunci adversarul poate încerca să influențeze deciziile strategice prin amenințarea unui număr redus de militari americani.

Nu este o critică morală, ci o observație rece despre modul în care valorile unei societăți pot influența calculul militar.

Singer merge și mai departe. În scenariul său, Pentagonul răspunde memorandumului respingând orice discuție despre stocuri, costuri sau ritm de producție și insistând asupra superiorității militare americane.

Ironia este evidentă. Tocmai evitarea dezbaterii despre baza industrială, despre refacerea arsenalelor și despre rezistența alianțelor pare să confirme ceea ce memorandumul identificase drept principala vulnerabilitate americană.

Nu știm dacă un document asemănător există cu adevărat în arhivele Beijingului. Dar faptul că reacția imaginară a Washingtonului pare atât de plauzibilă spune ceva despre dezbaterea strategică americană de astăzi.

Pentru România și pentru întregul flanc estic al NATO, exercițiul lui Peter Singer nu este doar un joc intelectual despre felul în care gândește China.

Dacă premisele memorandumului sunt măcar parțial corecte — o industrie occidentală care produce mai lent decât consumă un război modern, stocuri de interceptoare care se epuizează rapid și alianțe afectate de tensiuni politice interne — atunci implicațiile depășesc cu mult teatrul din Golful Persic.

Ele privesc direct capacitatea Statelor Unite de a susține simultan două mari angajamente strategice: unul în Orientul Mijlociu și altul în Europa de Est.

Beijingul privește aceste evoluții prin prisma unei eventuale confruntări în Indo-Pacific. Moscova le urmărește, aproape sigur, prin prisma războiului din Ucraina. Ambele încearcă să înțeleagă același lucru: cât timp poate susține Washingtonul un conflict de mare intensitate pe mai multe fronturi fără ca baza sa industrială și politică să înceapă să dea semne de oboseală.

Pentru București, aceasta este poate cea mai importantă lecție a exercițiului lui Singer. Superioritatea tehnologică americană rămâne incontestabilă, însă războaiele nu sunt câștigate doar de tehnologie. Ele depind și de ritmul în care industria poate înlocui ceea ce se consumă, de soliditatea alianțelor și de capacitatea unei societăți de a susține, în timp, costurile unei competiții strategice globale. Tocmai aceste elemente sunt cele pe care Beijingul încearcă să le măsoare atunci când privește războiul din Iran.