Orientul Mijlociu cunoaște o nouă escaladare periculoasă a conflictului. Forțele militare ale Statelor Unite ale Americii și ale Arabiei Saudite au desfășurat o operațiune aeriană comună, lovind ținte ale milițiilor susținute de Iran în estul Irakului, anunță CNN.

Intervenția fără precedent a venit la doar câteva ore după ce armata americană s-a apărat de un „atac surpriză” cu rachete balistice lansat de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran. O schimbare de strategie spectaculoasă.

Criza s-a declanșat miercuri dimineață, când IRGC a lansat mai multe rachete balistice, vizând baze militare americane, mai notează CNN. Potrivit presei de stat de la Teheran, țintele s-ar fi aflat în Iordania.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat tentativa de atac, descriind-o drept un „atac surpriză”, însă a precizat că sistemele de apărare antiaeriană și-au făcut datoria impecabil: „Toate rachetele iraniene au fost interceptate cu succes. Forțele SUA rămân vigilente și într-o stare de alertă maximă”, a transmis CENTCOM.

“Avioanele de vânătoare americane și saudite au lovit multiple centre logistice și depozite de armament aparținând teroriștilor, în estul Irakului, ca un răspuns ferm la cele peste 30 de atacuri aeriene cu drone dirijate de IRGC în ultimele 72 de ore”, a anunțat CENTCOM.

Acest atac direct al Teheranului are loc la aproximativ o zi după ce președintele american Donald Trump declarase că SUA au oprit loviturile directe asupra Iranului. Imediat după aflarea veștilor despre atac, prețurile petrolului au înregistrat o creștere bruscă pe piețele internaționale.

Drept răspuns la ofensiva iraniană, dar și la o serie de peste 30 de atacuri cu drone dirijate de IRGC în ultimele 72 de ore, SUA au ripostat, de această dată alături de un aliat care până acum a preferat să rămână în umbră: Arabia Saudită.

Este pentru prima dată de la începutul actualului război irano-american când Riadul își asumă public responsabilitatea pentru lansarea de lovituri pe teritoriul irakian.

Ministerul Apărării de la Riad a declarat că, anterior loviturilor comune, a interceptat și a distrus mai multe drone lansate din Irak, care vizau instalațiile petroliere din estul regatului.

Deși Arabia Saudită a fost vizată în mod repetat de proxy-urile iraniene, de milițiile din Irak și de rebelii Houthi din Marea Roșie, a evitat până acum o implicare militară directă. Un oficial american a subliniat că intervenția comună este „un mesaj clar că nu vom lăsa aceste tentative fără răspuns”.

Riadul a precizat că acțiunile sale au reprezentat „lovituri limitate, cu țintă precisă” și că „nu caută escaladarea, dar va răspunde oricărei agresiuni”.

Loviturile americano-saudite au vizat depozite de armament și centre logistice din estul Irakului. Forțele de Mobilizare Populară (PMF) – o organizație umbrelă din Irak – au confirmat că mai multe dintre bazele lor au fost distruse, raportând morți și răniți în rândul membrilor săi, deși nu au oferit un bilanț exact.

PMF a condamnat operațiunea, numind-o „o escaladare extrem de periculoasă, o încălcare a suveranității Irakului și un atac asupra instituțiilor sale oficiale de securitate”.

Pentru a înțelege complexitatea situației din Irak, este esențial să definim rolul PMF. Înființate în 2014 pentru a lupta împotriva grupării teroriste ISIS, Forțele de Mobilizare Populară sunt formate în mare parte din grupări paramilitare șiite.

Deși PMF a fost încorporată oficial în aparatul de securitate al statului irakian în 2016, multe dintre cele mai puternice facțiuni ale sale au legături strânse cu IRGC-ul iranian.

Aceste grupări fac parte din rețeaua regională de influență a Teheranului, alături de Hezbollah (Liban), Hamas (Gaza) și Houthi (Yemen), fiind adesea folosite pentru a lansa atacuri asimetrice împotriva forțelor americane și ale aliaților acestora din regiune.

În timp ce situația de pe teren se degradează rapid, la Washington se poartă discuții la cel mai înalt nivel. Președintele Donald Trump a avut marți o întâlnire la Casa Albă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Liderul israelian a descris discuțiile drept „una dintre cele mai bune conversații” avute vreodată, subliniind nivelul înalt de coordonare între SUA și Israel în ceea ce privește dosarul iranian și securitatea regională.