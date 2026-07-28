În urma comunicatului prin care Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) cere retragerea monumentului dedicat lui Adrian Păunescu din Parcul Grădina Icoanei, scriitorul și omul politic Varujan Vosganian a reacționat public.

El pledează pentru păstrarea bustului, susținând că personalitatea complexă a poetului nu poate fi ștearsă printr-o singură etichetă.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Varujan Vosganian a subliniat încă de la început că intervenția sa nu este făcută în numele Uniunii Scriitorilor din România, ci din perspectiva unui cetățean care a trăit jumătate de viață sub regimul comunist și a înțeles nuanțele acelei epoci.

Vosganian nu neagă apropierea poetului de regimul dictatorial. El recunoaște direct că Adrian Păunescu a fost „unul dintre apologeții regimului comunist”, fapt ce, privit izolat, nu i-ar justifica un monument public. Totuși, scriitorul avertizează că „este hazardat să explici viața unui om printr-o singură însușire”.

Pentru a oferi o imagine completă, Vosganian a pus pe „celălalt talger al balanței” o serie de acțiuni pozitive și contribuții esențiale aduse de Păunescu societății și culturii românești.

În calitatea sa de parlamentar, Păunescu a inițiat și susținut legi vitale pentru creatori, inclusiv Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit dedicată personalităților din cultură, știință și sport.

A fost un scriitor de un talent incontestabil, remarcându-se prin capacitatea rară de a aduna nu doar cititori, ci și audiențe masive. O pleiadă întreagă de cantautori valoroși îi datorează succesul și notorietatea datorită Cenaclului Flacăra pe care l-a organizat.

Spre deosebire de alți scriitori favorizați de regim, Păunescu nu i-a atacat pe colegii săi. Mai mult, a ajutat figuri marginalizate de dictatură, precum fostul deținut politic Leon Calustian sau scriitorul Marin Sorescu, oferindu-le spațiu de publicare în revista Flacăra.

Vosganian a oferit drept exemplu cazul unui fost coleg de școală care risca să își piardă vederea. Deși autoritățile statului i-au refuzat tratamentul, o scrisoare adresată lui Adrian Păunescu a deblocat situația, copilul primind viză și finanțare pentru a fi operat de urgență la Viena.

Concluzia lui Varujan Vosganian este un îndemn la moderație și la acceptarea istoriei cu toate paradoxurile ei. Scriitorul consideră că meritele poetului balansează erorile sale politice.

„Adrian Păunescu a avut o atitudine apologetică față de cuplul dictatorial și pentru asta ar trebui dat jos de pe statuie. În același timp, a făcut lucruri pentru care ar merita să i se ridice o statuie. În polemica asta fără sfârșit, cum cele două jumătăți ale vieții sale nu pot fi puse împreună, dacă cineva, undeva, i-a ridicat o statuie, eu zic că e mai bine s-o lăsăm acolo”, a încheiat Varujan Vosganian.