Curtea Constituțională a României (CCR) este așteptată să se pronunțe luni, 17 august, asupra sesizării depuse de AUR împotriva Legii biodiversității. Judecătorii constituționali au amânat săptămâna trecută, la termenul din 12 august, analiza dosarului.

În joc se află nu doar viitorul strategiei naționale privind protejarea biodiversității, ci și îndeplinirea unui obiectiv asumat de România prin PNRR, a cărui valoare financiară este estimată la aproximativ 972 de milioane de euro.

Actul normativ stabilește Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității în perioada 2026-2030. Documentul prevede măsuri pentru refacerea ecosistemelor, protejarea speciilor aflate în pericol, folosirea responsabilă a resurselor naturale și întărirea instituțiilor implicate în domeniu.

Strategia urmărește, totodată, dezvoltarea și extinderea ariilor naturale protejate, în concordanță cu obiectivele europene și internaționale privind protejarea a 30% din teritoriu și instituirea unui nivel strict de protecție pentru 10% dintre aceste suprafețe.

Proiectul a fost contestat la CCR de AUR după ce a fost adoptat de Parlament. În Camera Deputaților, forma legislativă a primit 177 de voturi favorabile și 79 împotrivă, în timp ce în Senat au fost înregistrate 79 de voturi „pentru” și 27 „împotrivă”.

Controversele au apărut însă încă dinaintea adoptării. Strategia fusese aprobată inițial de Guvern prin hotărâre, însă Executivul a retras ulterior documentul și a trimis prevederile spre dezbatere Parlamentului, pe fondul disputelor privind competențele unui guvern interimar.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat această procedură și a susținut că Parlamentul nu ar fi trebuit să preia o strategie adoptată inițial de Executiv. În timpul dezbaterilor, au fost formulate și obiecții din partea PSD, în timp ce ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a avertizat că anumite modificări ar putea afecta angajamentele asumate în relația cu Comisia Europeană. USR a exprimat, de asemenea, temeri privind riscul pierderii finanțării europene.

Legea constituie jalonul 31 din PNRR, iar România trebuie să finalizeze procedura până la 31 august. În cazul în care CCR respinge sesizarea, actul poate continua spre promulgare. Dacă sunt constatate probleme de constituționalitate, Parlamentul va trebui să intervină asupra prevederilor indicate de Curte.

Pronunțarea are loc și pe fondul controversei privind o întâlnire neanunțată oficial între președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul Ilie Bolojan, desfășurată în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Tănăsescu a respins categoric orice speculație privind discutarea unor dosare aflate pe rolul Curții în afara procedurilor legale.

Președinții curților de apel, precum și reprezentanții tribunalelor, judecătoriilor și CSM, au acuzat „lipsa de transparență” asociată unei astfel de întâlniri, pe care au considerat-o incompatibilă cu standardele de transparență așteptate de la o jurisdicție constituțională.