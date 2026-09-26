Tatuajul „2018” de pe gâtul lui Vlad, frizerul criminal, are o semnificație legată de viață și de moarte. Povestea din spatele imaginii

Vlad Bălțățeanu, frizerul din Vâlcea acuzat de omor în cazul Valentinei Tănăsie, tânăra devenită cunoscută drept „fata din valiză”, este căutat în continuare în Europa. În timp ce anchetatorii încearcă să-l găsească, ies la iveală detalii despre trecutul său. Unul dintre cele mai vizibile este tatuajul „2018” de pe gât. Anul nu este întâmplător.

O rudă a bărbatului a povestit despre accidentul grav prin care acesta a trecut în Germania și în urma căruia a fost la un pas de moarte. În trecutul lui Bălțățeanu apar și relatările a trei femei care au vorbit despre violență și gelozie. Una din ele a cerut ordin de protecție.

„2018”, anul pe care Vlad și l-a tatuat pe gât

Fotografia lui Vlad Bălțățeanu în care se vede tatuajul cu anul 2018 și ziua de 13 februarie a atras atenția încă de la apariția ei. Pentru cei care nu știau povestea din spatele cifrelor, tatuajul putea părea doar un element de imagine.

În realitate, anul are legătură cu unul dintre cele mai dramatice momente din viața lui.

O rudă a lui Vlad a povestit că, în 2018, bărbatul a fost implicat în Germania într-un accident rutier grav. Era pasager în mașină și a fost rănit în urma impactului. A supraviețuit, însă experiența l-ar fi marcat profund.

Ulterior, anul și data accidentului a ajuns pe gâtul său, sub forma unui tatuaj. O amintire permanentă a unui moment în care viața lui s-ar fi putut sfârși, o minune a destinului.

În fotografia care circulă acum în spațiul public, „2018” este unul dintre primele lucruri care atrag privirea. Imaginea a fost postată de tânărul frizer pe una din paginile sale de pe rețelele sociale.

Pe TikTok, Vlad Bălțățeanu posta niște imagini cu texte extrem de ciudate în care își exprima des dorința de răzbunare sau lansa amenințări despre ce va fi în stare să facă, ce rău va produce. Acum, prin prisma a ceea ce a făcut, ne putem gândi că tânărul poate avea probleme psihice sau se manifesta așa dacă era consumator de droguri. Poate avea vreo legătură cu accidentul din 2018? Doar după ce va fi prins, vom afla răspunsuri la întrebări.

Trei femei au vorbit despre relațiile cu Vlad

Accidentul din Germania este însă doar una dintre poveștile care ies acum la iveală despre trecutul bărbatului.

Înainte de relația cu Valentina Tănăsie, alte femei care au avut relații de iubire cu frizerul Vlad Bălțățeanu au relatat episoade de violență, gelozie și amenințări.

Una dintre fostele partenere a ajuns în atenția autorităților. În 2022, aceasta a obținut un ordin de protecție împotriva lui Bălțățeanu. Tot din documentele judiciare reiese că bărbatul a fost cercetat în alte cauze.

Într-un dosar instrumentat la Horezu, el a fost cercetat pentru amenințare, după un incident petrecut într-o sală de jocuri de noroc. Potrivit documentelor judiciare prezentate în presa locală, în noaptea de 1 spre 2 august 2021, Bălțățeanu ar fi amenințat o femeie cu moartea și cu acte de violență. Procurorul a dispus ulterior renunțarea la urmărirea penală, soluție confirmată de instanță.

Într-o altă cauză, Bălțățeanu ar fi fost cercetat inițial pentru viol, iar ulterior încadrarea juridică a fost schimbată în lovire sau alte violențe.

O fostă iubită a vorbit la tv despre Vlad consumator de droguri

După moartea Valentinei, o altă fostă iubită a decis să vorbească public despre relația pe care a avut-o cu Vlad. Femeia a relatat că bărbatul ar fi fost violent, că ar fi avut crize de gelozie și că ar fi amenințat-o cu moartea. Mărturia ei a devenit publică după tragedia Valentinei.

Femeia a transmis și un mesaj care pune în oglindă propria experiență și soarta tinerei găsite în valiză: ea spune că a reușit să plece din relație, în timp ce Valentina nu a mai avut această posibilitate.

O altă tânără a susținut, într-o intervenție telefonică la postul tv Antena Stars că Vlad Bălțățeanu ar fi consumat uneori droguri și că era pasionat de jocurile de noroc. Aceste afirmații îi aparțin și nu știm dacă anchetatorii au găsit urme de substanțe interzise în casa unde ar fi omorât-o în bătaie pe Valentina și unde dăduse în acea duminică o petrecere.

O a treia femeie apare în documentarea procurorilor privind trecutul lui Bălțățeanu. Și în cazul acesteia sunt consemnate acuzații referitoare la comportamentul violent al bărbatului.

Cele trei situații sunt distincte și provin din relații și contexte diferite. Împreună, ele însă fac parte din informațiile care conturează trecutul lui Vlad Bălțățeanu înainte de relația cu Valentina.

Valentina, fata din valiza care plutea pe Olt

Valentina Tănăsie avea 28 de ani și era într-o relație cu Vlad Bălțățeanu de aproximativ trei luni. Cei doi se cunoscuseră pe rețelele sociale. Se pare că așa își găsea iubite frizerul de 30 de ani, un tânăr care trăise ani buni în străinătate.

Și relația cu Valentina ar fi fost marcată de certuri și gelozie. Familia tinerei a relatat și anchetatorilor și presei că Valentina îi povestise mamei despre episoade de agresiune și că își dorea să se întoarcă acasă. A continuat însă să rămână în casa de la țară a lui Vlad, locuind în aceeași curte cu mama acestuia.

Pe 22 septembrie, trupul Valentinei a fost găsit de niște pescari într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești.

Ancheta a stabilit că moartea a fost violentă, iar Bălțățeanu este acuzat de omor. Tribunalul Vâlcea a emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, iar Poliția Română l-a dat în urmărire europeană.

De la România, prin Ungaria, apoi din nou fără urmă

După dispariția Valentinei, anchetatorii au refăcut traseul pe unde a dispărut Vlad Bălțățeanu.

Potrivit informațiilor din anchetă, acesta ar fi ajuns mai întâi la Sibiu, unde autoturismul său a fost abandonat. Ulterior, bărbatul ar fi plecat spre Ungaria cu ajutorul unui prieten din oraș, căruia i-a spus că i s-a stricat mașina și i-a cerut să-l transporte el.

Între timp, informațiile apărute vineri arată că Bălțățeanu ar fi părăsit și Ungaria. Este în continuare căutat în Germania, unde locuiește fratele său, și în mai multe țări europene.

Polițiștii încearcă să-i dea de urmă și e posibil ca acel tatuaj „2018” de pe gâtul lui, extrem de vizibil, să-i ajute la identificare și localizare.