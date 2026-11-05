Cât costă un oraș locuibil? Sectorul 2 sub lupă!

Parcări, pasaje, blocuri reabilitate, parcuri și școli: la doi ani de mandat, Sectorul 2 e un șantier deschis, finanțat din bugetul local, din fonduri europene și din credite. Cum își alege o primărie de sector prioritățile, de unde vin banii și cât de departe sunt promisiunile de campanie de autorizațiile de construire?

Discutăm și despre proiectele din nordul Capitalei, de la Petricani, și despre echilibrul dintre mașini, pietoni și spațiul verde într-un oraș tot mai aglomerat. Interlocutor: Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2. #PicăturaDeBusiness #Sectorul2 #Bucuresti #RaresHopincă #AdministratieLocala #Investitii #Parcari #Petricani #Infrastructura #RegenerareUrbana #EVZ #hairomania 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.