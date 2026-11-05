Proprietarii de apartamente care și-au închis balcoanele fără documentele necesare au ajuns în atenția autorităților după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Legea prevede majorarea cu 100% a impozitului pe clădire în cazul anumitor construcții executate fără autorizație sau cu încălcarea acesteia, dacă lucrările nu au fost aduse în legalitate.

Prevederea nu instituie o taxă separată pentru balcoane. Majorarea se referă la impozitul aferent întregii clădiri, nu doar la suprafața balconului. Măsura este inclusă în Legea nr. 169/2026, care a intrat în vigoare la 25 august.

Subiectul a revenit în discuție la sfârșitul lunii octombrie, după ce ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat că proprietarii care și-au închis balcoanele cu bună-credință nu vor fi supuși automat unei majorări a impozitului. Oficialul a anunțat și o analiză a prevederilor care ar putea fi modificate.

Articolul 301, alineatul 11, din Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor stabilește majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru construcțiile realizate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, care nu au fost regularizate până la intrarea în vigoare a noului Cod.

Majorarea se aplică din momentul în care autoritatea publică locală constată că lucrarea a fost executată fără respectarea procedurilor legale. Impozitul majorat se menține până când proprietarul obține autorizația de regularizare sau până la desființarea lucrării neautorizate.

Prin urmare, prevederea nu înseamnă că tuturor proprietarilor care au balcoane închise li se dublează automat impozitul. Este necesară constatarea unei situații de construire neautorizată de către autoritatea competentă.

Un alt detaliu important este că plata impozitului majorat nu ține loc de autorizație și nu înlătură eventualele sancțiuni pentru nerespectarea regulilor privind construcțiile.

Pe 31 octombrie, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a transmis că proprietarii care și-au închis balcoanele cu bună-credință nu vor fi sancționați automat prin dublarea impozitului.

„Vreau să fie foarte clar: românii NU vor plăti taxe înzecite și nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise! Nimeni nu va fi hărțuit sau pedepsit pentru un balcon pe care l-a închis cu bună-credință”, a scris ministrul.

Alexandru Stoica a precizat că ministerul va analiza situațiile în care proprietarii întâmpină dificultăți pentru a intra în legalitate și va transmite Parlamentului propuneri de modificare a legislației. Potrivit acestuia, soluțiile ar urma să fie identificate până în august 2027.

Ministrul a menționat și cazurile în care balcoanele au fost închise în timpul lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor, fără ca locatarii să gestioneze documentația pentru aceste intervenții. În astfel de situații, a spus oficialul, responsabilitatea pentru autorizații și înscrierea în cadastru revenea primăriilor.

Codul urbanismului prevede posibilitatea obținerii unei autorizații de regularizare pentru lucrările de închidere a balcoanelor, dacă acestea nu presupun extinderea pe domeniul public.

Autorizația poate fi emisă de autoritatea locală numai dacă sunt îndeplinite condițiile legale privind protecția mediului, cerințele de calitate și siguranță ale construcțiilor și reglementările urbanistice aplicabile.

În funcție de situația concretă, primăria poate solicita și lucrări pentru aducerea construcției la cerințele tehnice și urbanistice. Dacă aceste condiții nu pot fi îndeplinite, legea prevede aplicarea măsurilor privind desființarea lucrărilor realizate.

Pentru proprietarii care vor să își închidă balconul de acum înainte, este important să verifice la primărie procedura aplicabilă înainte de începerea lucrărilor. Existența unei proceduri simplificate de notificare pentru anumite intervenții nu înseamnă că închiderea balconului poate fi făcută fără documentație tehnică sau fără respectarea regulilor urbanistice.

Proprietarii care au deja balcoanele închise sau intenționează să facă astfel de lucrări trebuie să țină cont de câteva aspecte:

-Documentele lucrării: dacă există autorizație de construire sau documentele care dovedesc respectarea procedurii legale aplicabile la momentul executării;

-Situația din cadastru: dacă suprafața și modificările locuinței sunt reflectate în documentele cadastrale;

-Condițiile de regularizare: dacă lucrarea poate fi autorizată ulterior, în funcție de reglementările urbanistice și de cerințele tehnice;

-Lucrările viitoare: ce procedură trebuie urmată la primărie înainte de începerea închiderii balconului.

Proprietarii trebuie să știe că declararea unei suprafețe la impozitare sau plata impozitului aferent nu înlocuiește documentele necesare pentru intrarea în legalitate a lucrării.