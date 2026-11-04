Taxele și impozitele locale din București vor fi menținute la nivelul din 2026 și în anul 2027. Aceeași măsură se aplică și taxelor pentru parcările de reședință, potrivit unui anunț făcut de Primăria Municipiului București (PMB).

Decizia a fost luată de primarul general Ciprian Ciucu, care a propus plafonarea obligațiilor fiscale locale pentru anul viitor.

„Taxele și impozitele locale în București, dar și taxa pentru parcarea de reședință rămân neschimbate în 2027. Primarul general Ciprian Ciucu a luat decizia să le plafoneze la nivelul anului 2026. Nici taxa de promovare turistică nu se majorează, ci rămâne de 10 lei pe noapte”, anunță PMB.

Pentru aplicarea măsurii, municipalitatea a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind plafonarea taxelor și impozitelor locale.

Documentul urmează să fie supus votului Consiliului General al Municipiului București în ședința programată pentru 12 noiembrie.

Nici taxa de promovare turistică nu va fi majorată în 2027, potrivit propunerii Primăriei Capitalei. Tariful va rămâne de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare.

Premierul Luca Niculescu susține că își dorește ca în 2027 să nu fie introduse taxe și impozite noi, însă nu exclude eventuale modificări ale celor aflate deja în vigoare. Printre variantele care ar putea fi analizate se numără și majorarea impozitului pe locuințe. O decizie va fi luată după ce Ministerul Finanțelor va pune la dispoziție toate datele referitoare la situația bugetară.

Șeful Guvernului a explicat că populația suportă deja o povară fiscală ridicată, iar noi măsuri de austeritate ar putea amplifica nemulțumirile sociale. „nu mai poți să vii cu măsuri de austeritate fără să stârnești tensiuni şi mai mari”, a afirmat premierul.

Întrebat dacă își menține angajamentul privind neintroducerea unor noi taxe și impozite anul viitor, Luca Niculescu a afirmat că aceasta rămâne intenția sa. Premierul a arătat că echilibrarea bugetului ar trebui realizată prin reducerea cheltuielilor publice și îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale.

Acesta a atras atenția asupra nivelului redus al încasărilor din TVA și a spus că ANAF a început deja demersurile pentru îmbunătățirea colectării.

„Am spus că am dorința fermă de a nu avea taxe și impozite noi. Am spus că este greu de suportat pentru oameni să vii din nou cu taxe și impozite noi. Cred că există și alte modalități de a echilibra bugetul. Putem reduce cheltuielile. Și aici lucrăm deja în acest sens. Putem mări colectarea. România este țara care colectează cel mai puțin TVA din întreaga Europă față de cât ar trebui să colecteze, are cele mai mici venituri fiscalizate la buget față de cât ar trebui să aibă. ANAF a început deja să lucreze, dar cred că există loc de mai bine și avem discuții cu ei și încă o dată cu ministrul Finanțelor. Dorința noastră puternică e de a nu avea taxe și impozite noi.

În același timp, este un prim-ministru tehnocrat, dar Guvernul este format din două treimi PSD. PSD a spus că nu vor exista taxe și impozite noi. Am văzut poziția UDMR în același sens. Îmi doresc să putem respecta acest lucru și cel mai probabil așa va fi”, a arătat el.

În privința taxelor și impozitelor aflate deja în vigoare, premierul a explicat că o eventuală modificare va fi analizată după prezentarea tuturor indicatorilor bugetari. El a exclus însă o dublare sau o triplare a impozitelor pe locuințe.

Niculescu a spus că scenariul cel mai probabil este păstrarea actualului nivel de impozitare, dar a evitat să ofere o garanție înainte de evaluarea situației financiare a statului.

„Este ceva ce vom lua în discuție odată ce vom avea acele cifre. Cred că depinde la ce ne referim. În niciun caz, am văzut că au existat discuții pe dublarea sau triplarea impozitelor pe locuințe. În niciun caz nu vor exista așa ceva.

Vă dau răspunsul după ce avem toate datele, dar cel mai probabil este să rămânem cum suntem acum. Încă o dată, povara pe umerii românilor este deja foarte mare. Să nu uităm ce a însemnat inflația, creșterea TVA-ului, dar încă o dată avem de făcut o consolidare fiscală, dar nu cred că, la cât de mare e presiunea socială, românii mai pot accepta cu ușurință taxe și impozite noi.

Guvernul trebuie să reducă cheltuielile mai bine, să colecteze mai bine și abia în al treilea rând să se gândească la taxe și impozite pentru cei care deja plătesc foarte mult”, a mai spus acesta.