De ce se infectează unele tatuaje. Factorii ascunși care pun pielea în pericol

Tatuajele au devenit în ultimele decenii o formă de expresie artistică și identitate personală. Totodată, crește și numărul persoanelor care se confruntă cu probleme de sănătate după realizarea unui tatuaj, cele mai frecvente fiind infecțiile cutanate, potrivit Mayoclinic.

Acestea nu apar întâmplător, ci sunt rezultatul unui cumul de factori legați de igienă, tehnica folosită și starea generală a organismului.

Pielea tatuată reprezintă o rană controlată, iar orice afectare a integrității acesteia poate favoriza pătrunderea bacteriilor sau altor microorganisme. Tatuajul presupune introducerea acelor până în stratul dermic, ceea ce creează porți de intrare pentru microbi. În lipsa unei igiene corespunzătoare, riscul de infecție crește semnificativ.

Instrumentele nesterilizate, cernelurile contaminate sau mâinile murdare ale tatuatorului pot fi cauze directe ale infecțiilor. Chiar și în saloanele care respectă regulile generale de igienă, nerespectarea strictă a protocolului de sterilizare poate duce la contaminarea echipamentului.

De asemenea, igiena personală a celui care primește tatuajul este crucială. Expunerea la apă murdară, piscine, plaje sau la soare puternic, precum și folosirea unor produse necorespunzătoare pentru îngrijirea pielii, cresc riscul de complicații.

Bacteriile implicate în infecțiile tatuajelor sunt frecvent Staphylococcus aureus și Streptococcus pyogenes, ambele putând provoca complicații serioase dacă nu sunt tratate prompt. Infecțiile virale sau fungice sunt mai rare, însă pot apărea în cazul unor condiții neigienice sau a cernelurilor contaminate.

Riscul de infectare crește în funcție de zona tatuată și de starea generală a sistemului imunitar. Zonele cu piele subțire sau cu circulație sanguină redusă, precum gleznele sau coatele, sunt mai predispuse la inflamații. Persoanele cu afecțiuni cronice, diabet, imunitate scăzută sau piele predispusă la alergii pot dezvolta mai ușor infecții, chiar dacă regulile de igienă sunt respectate.

Semnele care indică o infecție includ roșeața excesivă, umflarea, durerea intensă, puroiul sau secrețiile cu miros neplăcut. În unele cazuri, pot apărea febra sau ganglioni limfatici inflamați, ceea ce necesită intervenția rapidă a unui medic. Tratamentele presupun, de regulă, administrarea de antibiotice locale sau sistemice, iar în situații severe poate fi necesară chiar curățarea chirurgicală a zonei afectate.

Tehnica folosită în realizarea tatuajului influențează de asemenea riscul de infecție. Tatuajele realizate rapid, cu presiune excesivă a acului, cu treceri repetate peste aceeași zonă sau cu cantități mari de cerneală pot afecta capacitatea pielii de a se vindeca. Microtraumele suplimentare creează condiții favorabile proliferării bacteriilor.

Experiențele persoanelor infectate indică faptul că infecțiile se pot manifesta rapid, de la câteva zile până la două săptămâni după realizarea tatuajului. Cele mai frecvente simptome sunt mâncărimea intensă, roșeața, puroiul și durerea. Ignorarea acestor semne poate transforma o infecție minoră într-o afecțiune severă care necesită tratament medical complex.

Prevenția rămâne cel mai eficient mod de a evita infecțiile. Alegerea unui salon autorizat, verificarea sterilizării echipamentului, respectarea instrucțiunilor de îngrijire post-tatuaj și monitorizarea atentă a pielii în primele săptămâni reduc semnificativ riscul de complicații.

Deși infecțiile tatuajelor reprezintă o problemă reală, majoritatea tatuajelor realizate corect, în condiții igienice și cu respectarea îngrijirii post-procedură, se vindecă fără probleme. Conștientizarea riscurilor și respectarea regulilor de igienă sunt esențiale pentru ca tatuajele să rămână o experiență artistică sigură și fără complicații medicale.