Social

De ce se infectează unele tatuaje. Factorii ascunși care pun pielea în pericol

Comentează știrea
De ce se infectează unele tatuaje. Factorii ascunși care pun pielea în pericolTatuaje. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Tatuajele au devenit în ultimele decenii o formă de expresie artistică și identitate personală. Totodată, crește și numărul persoanelor care se confruntă cu probleme de sănătate după realizarea unui tatuaj, cele mai frecvente fiind infecțiile cutanate, potrivit Mayoclinic.

Acestea nu apar întâmplător, ci sunt rezultatul unui cumul de factori legați de igienă, tehnica folosită și starea generală a organismului.

Tatuajele, un real pericol dacă nu sunt făcute cum trebuie

Pielea tatuată reprezintă o rană controlată, iar orice afectare a integrității acesteia poate favoriza pătrunderea bacteriilor sau altor microorganisme. Tatuajul presupune introducerea acelor până în stratul dermic, ceea ce creează porți de intrare pentru microbi. În lipsa unei igiene corespunzătoare, riscul de infecție crește semnificativ.

Tatuaj infectat

Tatuaj infectat. Sursa foto ShutterStock

Instrumentele nesterilizate, cernelurile contaminate sau mâinile murdare ale tatuatorului pot fi cauze directe ale infecțiilor. Chiar și în saloanele care respectă regulile generale de igienă, nerespectarea strictă a protocolului de sterilizare poate duce la contaminarea echipamentului.

De ce au atacat Israelul și SUA tocmai azi Iranul. Autoritățile israeliene cred că Ali Khamenei a fost ucis, Araghchi neagă. Live text
De ce au atacat Israelul și SUA tocmai azi Iranul. Autoritățile israeliene cred că Ali Khamenei a fost ucis, Araghchi neagă. Live text
Vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai după escaladarea conflictului dintre Israel și Iran
Vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai după escaladarea conflictului dintre Israel și Iran

De asemenea, igiena personală a celui care primește tatuajul este crucială. Expunerea la apă murdară, piscine, plaje sau la soare puternic, precum și folosirea unor produse necorespunzătoare pentru îngrijirea pielii, cresc riscul de complicații.

Bacteriile implicate în infecțiile tatuajelor sunt frecvent Staphylococcus aureus și Streptococcus pyogenes, ambele putând provoca complicații serioase dacă nu sunt tratate prompt. Infecțiile virale sau fungice sunt mai rare, însă pot apărea în cazul unor condiții neigienice sau a cernelurilor contaminate.

Semne care indică o infecție

Riscul de infectare crește în funcție de zona tatuată și de starea generală a sistemului imunitar. Zonele cu piele subțire sau cu circulație sanguină redusă, precum gleznele sau coatele, sunt mai predispuse la inflamații. Persoanele cu afecțiuni cronice, diabet, imunitate scăzută sau piele predispusă la alergii pot dezvolta mai ușor infecții, chiar dacă regulile de igienă sunt respectate.

Tatuaj

Tatuaj. Sursa foto: Freepik

Semnele care indică o infecție includ roșeața excesivă, umflarea, durerea intensă, puroiul sau secrețiile cu miros neplăcut. În unele cazuri, pot apărea febra sau ganglioni limfatici inflamați, ceea ce necesită intervenția rapidă a unui medic. Tratamentele presupun, de regulă, administrarea de antibiotice locale sau sistemice, iar în situații severe poate fi necesară chiar curățarea chirurgicală a zonei afectate.

Tehnica folosită în realizarea tatuajului influențează de asemenea riscul de infecție. Tatuajele realizate rapid, cu presiune excesivă a acului, cu treceri repetate peste aceeași zonă sau cu cantități mari de cerneală pot afecta capacitatea pielii de a se vindeca. Microtraumele suplimentare creează condiții favorabile proliferării bacteriilor.

Experiențele persoanelor infectate indică faptul că infecțiile se pot manifesta rapid, de la câteva zile până la două săptămâni după realizarea tatuajului. Cele mai frecvente simptome sunt mâncărimea intensă, roșeața, puroiul și durerea. Ignorarea acestor semne poate transforma o infecție minoră într-o afecțiune severă care necesită tratament medical complex.

Cum să ai grijă să nu te infectezi

Prevenția rămâne cel mai eficient mod de a evita infecțiile. Alegerea unui salon autorizat, verificarea sterilizării echipamentului, respectarea instrucțiunilor de îngrijire post-tatuaj și monitorizarea atentă a pielii în primele săptămâni reduc semnificativ riscul de complicații.

Deși infecțiile tatuajelor reprezintă o problemă reală, majoritatea tatuajelor realizate corect, în condiții igienice și cu respectarea îngrijirii post-procedură, se vindecă fără probleme. Conștientizarea riscurilor și respectarea regulilor de igienă sunt esențiale pentru ca tatuajele să rămână o experiență artistică sigură și fără complicații medicale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:51 - SUA susțin „dreptul Pakistanului de a se apăra” împotriva talibanilor afgani
20:48 - De ce au atacat Israelul și SUA tocmai azi Iranul. Autoritățile israeliene cred că Ali Khamenei a fost ucis, Araghchi...
20:37 - Vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai după escaladarea conflictului dintre Israel și Iran
20:25 - Radiografia dictaturii teocratice din Iran. Cine conduce țara și cine i-ar putea succeda lui Khamenei
20:15 - Mihai Teja pleacă de la Metaloglobus după eșecul cu Universitatea Craiova: Am reziliat contractul
20:02 - Sindromul Tourette, o afecțiune care poate transforma viața într-un calvar. La ce vârstă e diagnosticat

HAI România!

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Proiecte speciale