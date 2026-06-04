Asociația Națională pentru Protecția Pacienților (ANPP) solicită retragerea Ordinului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pe care îl consideră o măsură ce limitează accesul pacienților la serviciile medicale furnizate de sectorul privat.

Organizația își susține poziția printr-o analiză comparativă a sistemelor de sănătate din Germania, Franța, Anglia, Spania și Italia, state în care furnizorii privați reprezintă o componentă importantă a serviciilor medicale finanțate din fonduri publice.

Demersul ANPP apare într-un context în care accesul la servicii medicale, listele de așteptare și utilizarea eficientă a infrastructurii sanitare reprezintă teme centrale în dezbaterea privind reforma sistemului de sănătate din România.

Organizația susține că experiența statelor europene arată că integrarea furnizorilor privați în rețelele publice de sănătate poate contribui la creșterea accesului pacienților la tratamente și investigații.

Potrivit comunicatului transmis de Asociația Națională pentru Protecția Pacienților, majoritatea sistemelor de sănătate analizate permit pacienților să aleagă între furnizori publici și privați, atât timp cât aceștia sunt acreditați și integrați în sistemele de finanțare publică.

Reprezentanții organizației afirmă că modelele europene nu exclud sectorul privat din furnizarea serviciilor medicale finanțate prin contribuțiile de asigurări sociale, ci îl utilizează ca parte complementară a infrastructurii medicale disponibile populației.

În acest context, ANPP consideră că limitarea accesului pacienților către furnizorii privați contractați de sistemul public ar reduce opțiunile de tratament și ar putea accentua problemele legate de accesul la servicii medicale.

Germania este unul dintre cele mai cunoscute exemple de sistem mixt de sănătate. Asigurarea medicală este obligatorie, iar populația este acoperită fie prin sistemul de asigurări statutare, fie prin asigurări private. Aproape 90% dintre cetățeni sunt incluși în sistemul public de asigurări de sănătate.

Potrivit datelor prezentate de commonwealthfund.org, între 80% și 90% din activitatea medicală ambulatorie este realizată de furnizori privați, în timp ce furnizorii privați de servicii spitalicești dețin o pondere importantă în sistem.

Aceste date arată că majoritatea serviciilor ambulatorii sunt furnizate de medici independenți și cabinete private integrate în sistemul de asigurări de sănătate.

Pacienții germani pot alege liber medicii și spitalele acreditate de sistemul de asigurări, fără obligația de a demonstra că un spital public nu mai are capacitate disponibilă.

Aproximativ 98% dintre medicii din ambulatoriu și aproape toate spitalele contractate de casele de asigurări pot fi accesate de pacienți în baza dreptului de alegere.

Franța este considerată unul dintre sistemele europene în care colaborarea dintre sectorul public și cel privat este puternic dezvoltată.

Potrivit analizei prezentate de ANPP, între 80% și 90% dintre serviciile medicale ambulatorii sunt realizate în sectorul privat, deși finanțarea provine în principal din sistemul public de asigurări.

Pacienții francezi beneficiază de libertatea de alegere a furnizorului medical, iar serviciile efectuate atât în unități publice, cât și în clinici private sunt rambursate conform regulilor sistemului de asigurări de sănătate, potrivit National Library of Medicine.

Conform datelor prezentate de ANPP, aproximativ 55% dintre unitățile spitalicești sunt private, iar accesul la acestea nu este condiționat de lipsa locurilor disponibile în spitalele publice.

În Regatul Unit, sistemul NHS este finanțat public, însă colaborează în mod regulat cu furnizori privați pentru furnizarea anumitor servicii medicale. Sistemul britanic este cunoscut pentru principiile „Patient Choice” și „Right to Choose”, care permit pacienților să opteze pentru anumite unități medicale și furnizori atunci când serviciile sunt acoperite de NHS.

Potrivit datelor prezentate de ANPP, peste 80-90% dintre medicii care activează în asistența ambulatorie își desfășoară activitatea în structuri private contractate sau integrate în sistemul public de sănătate. C

În practică, un pacient poate beneficia de servicii finanțate din fonduri publice atât într-un spital NHS, cât și într-o unitate privată acreditată și contractată de sistemul public, dacă respectivul serviciu este inclus în opțiunile de alegere disponibile.

Spania utilizează un model mixt de furnizare a serviciilor medicale, în care sectorul privat completează infrastructura publică. Potrivit datelor prezentate de ANPP, sectorul privat gestionează aproximativ 48,2% din cheltuielile totale pentru sănătate.

Totodată, aproximativ 41,6% dintre intervențiile chirurgicale sunt realizate în unități private, iar aproape o treime dintre internările spitalicești sunt efectuate în sectorul privat.

Pacienții spanioli au posibilitatea de a alege între furnizori publici și privați, iar accesul la spitalele private nu este condiționat de epuizarea capacității din sistemul public.

În Italia, sistemul național de sănătate permite pacienților să aleagă între furnizorii publici și cei privați acreditați pentru serviciile medicale decontate. Potrivit datelor prezentate de ANPP, aproximativ 59,7% dintre structurile de asistență medicală ambulatorie specializată sunt private acreditate.

De asemenea, aproape jumătate dintre spitalele integrate în sistemul național de sănătate sunt unități private acreditate, care dețin aproximativ 20-21% din paturile de spitalizare.

Documentele comparative privind sistemele europene de sănătate arată că pacienții italieni beneficiază de libertatea de alegere a spitalului, inclusiv a unităților private integrate în rețeaua finanțată public.

Datele prezentate de ANPP evidențiază faptul că majoritatea statelor europene dezvoltate utilizează modele mixte în care furnizorii privați și cei publici funcționează împreună în cadrul aceluiași ecosistem medical.

Potrivit analizelor realizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), sistemele de sănătate europene se confruntă cu provocări comune precum deficitul de personal medical, îmbătrânirea populației și creșterea cererii pentru servicii de sănătate, ceea ce a determinat multe state să adopte formule flexibile de colaborare între sectorul public și cel privat.

În acest context, Asociația Națională pentru Protecția Pacienților consideră că experiența Germaniei, Franței, Angliei, Spaniei și Italiei demonstrează că libertatea de alegere a pacientului și integrarea furnizorilor privați acreditați reprezintă practici larg răspândite în Europa și solicită retragerea Ordinului CNAS care, în opinia organizației, limitează accesul la aceste servicii.