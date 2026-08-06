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Ce se dă de pomană de Schimbarea la Față a Domnului. Semnificația obiceiului din 6 august

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Ce se dă de pomană de Schimbarea la Față a Domnului. Semnificația obiceiului din 6 augustpomana. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Schimbarea la Față a Domnului, sărbătorită anual pe 6 august, este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Pe lângă semnificația religioasă, ziua este legată și de numeroase obiceiuri păstrate de credincioși, printre care și pomana oferită pentru sufletul celor adormiți. Potrivit tradiției, darurile împărțite în această zi sunt duse mai întâi la biserică pentru a fi binecuvântate, iar apoi sunt oferite rudelor, vecinilor sau persoanelor aflate în nevoie.

Schimbarea la Față 2026. Credincioșii împart fructe, colivă și preparate din pește

De Schimbarea la Față a Domnului se obișnuiește să fie împărțite fructe de sezon, în special struguri, mere, prune și pepene. Acestea sunt însoțite de colivă, iar în multe familii se pregătesc și pachete cu alimente.

Pentru că sărbătoarea are dezlegare la pește, chiar dacă se desfășoară în Postul Adormirii Maicii Domnului, multe persoane aleg să ofere preparate din pește și icre, alături de pâine, vin și alte produse.

În unele zone ale țării, strugurii binecuvântați poartă denumirea de „coliva de struguri”. Tradiția populară spune că până la această sărbătoare nu era bine ca aceștia să fie consumați.

Din 6 august, natura intră într-o nouă etapă, potrivit tradiției

În tradiția populară, Schimbarea la Față a Domnului este cunoscută și sub numele de Obrejenie sau Pobrijenie și este considerată momentul care marchează trecerea de la vară la toamnă.

Din această zi, potrivit credințelor populare, natura începe să își schimbe înfățișarea. Frunzele încep să se îngălbenească, iar păsările călătoare se pregătesc pentru drumul spre țările calde.

Schimbarea la Față 2026. Ce se spune în popor despre această zi

Tot tradiția spune că până la Schimbarea la Față oamenii ar trebui să se împace cu cei cu care s-au certat. Sărbătoarea este văzută ca un prilej de iertare, împăcare și înnoire sufletească, iar gesturile de milostenie făcute în această zi sunt considerate o formă de pomenire și de cinstire a celor trecuți la cele veșnice.

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