Nou studiu. Cercetătorii au descoperit bacterii ascunse în pietrele la rinichi

Cercetătorii de la UCLA Health au descoperit că pietrele la rinichi din oxalat de calciu, cele mai frecvente tipuri de calculi renali, nu sunt doar simple depozite minerale, așa cum s-a crezut de zeci de ani. Studiul arată că aceste pietre adăpostesc bacterii vii și biofilme fungice, „încorporate” în structura lor, ceea ce le transformă într-un mediu mult mai complex decât se anticipa anterior.

Folosind microscopie fluorescentă de înaltă rezoluție, oamenii de știință au observat că bacteriile servesc ca un schelet intern, sau nidus, pe care mineralele se depun strat cu strat. Această structură favorizează nu doar formarea, ci și creșterea continuă a calculilor renali.

Prin urmare, pietrele la rinichi nu sunt doar rezultatul cristalizării unor minerale în urină, ci sunt proces biologic activ, cu implicarea microorganismelor.

Descoperirea oferă o explicație pentru un fenomen medical încă nedeslușit: unii pacienți dezvoltă infecții severe sau chiar sepsis după proceduri de spargere a pietrelor, precum litotriția, chiar dacă analizele de urină indică rezultate sterile înainte de intervenție. Fragmentarea pietrelor eliberează bacteriile captive în fluxul urinar, declanșând infecția și complicațiile asociate.

Conform autorilor studiului, aceste rezultate indică faptul că tratamentul calculilor renali ar putea necesita o abordare mai cuprinzătoare. În loc să se concentreze exclusiv pe modificări dietetice sau pe reducerea concentrației de minerale din urină, ar putea fi necesar să se monitorizeze și să se gestioneze microbiomul renal, ținând cont de prezența bacteriilor și biofilmelor în interiorul pietrelor.

Acest studiu reprezintă un pas important în înțelegerea modului în care pietrele la rinichi se formează și se dezvoltă, oferind perspective noi pentru prevenție și tratament. Oamenii de știință speră că rezultatele vor conduce la strategii mai eficiente de combatere a complicațiilor post-operatorii, reducând riscul infecțiilor severe și al sepsisului în rândul pacienților care suferă de litiază renală.