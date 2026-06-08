Economie

România, pe primul loc într-un clasament european pe care nu și-l dorește. Datele Eurostat despre datoria publică

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România, pe primul loc într-un clasament european pe care nu și-l dorește. Datele Eurostat despre datoria publicăRomânia, economie. Sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la costul mediu al datoriei publice guvernamentale, potrivit datelor publicate luni de Eurostat. Conform raportului, costul mediu al datoriei publice a crescut ușor sau a rămas stabil în majoritatea țărilor membre ale UE între 2024 și 2025.

România, cel mai mare cost al datoriei din UE

Potrivit Eurostat, cel mai mare cost mediu al datoriei publice guvernamentale a fost raportat de România, cu 5,2%, urmată de Polonia (4,5%), Cehia (3,1%) și Italia (3%). La polul opus, cel mai mic cost a fost înregistrat în Irlanda (1,4%), urmată de Luxemburg (1,5%), Țările de Jos (1,7%), Germania (1,8%), precum și Franța, Finlanda și Suedia, toate cu 1,9%.

Creșteri și scăderi față de 2024

Comparativ cu 2024, cele mai mari creșteri ale costului datoriei publice au fost înregistrate în Lituania, Danemarca și România, toate cu un avans de 0,3 puncte procentuale, urmate de Polonia, cu o creștere de 0,2 puncte procentuale. În schimb, șapte state membre ale UE au înregistrat scăderi ale costului mediu al datoriei publice în 2025. Cele mai importante reduceri au fost consemnate în Estonia (minus 0,8 puncte procentuale), Suedia (minus 0,3 puncte procentuale) și Croația (minus 0,2 puncte procentuale).

Sursă: Arhivă EVZ

România și Bulgaria, singurele țări cu peste jumătate din datorie în valută

Datele Eurostat mai arată că, în doar două state membre ale UE, peste 50% din datoria publică era denominată în valută la sfârșitul anului 2025: Bulgaria (75%) și România (53%). Ponderi semnificative ale datoriei în valută au fost observate și pentru Ungaria (32%), Polonia (26%) și Danemarca (24%).

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Cine are cea mai mare datorie față de PIB în UE

La sfârșitul anului 2025, 12 din cele 27 de țări ale UE au declarat un raport datorie/PIB mai mare de 60%, iar cinci țări au depășit pragul de 100%. Grecia are cea mai mare pondere a datoriei în PIB, cu 146,1%, urmată de Italia (137,1%), Franța (115,6%), Belgia (107,9%) și Spania (100,7%). Cea mai mică pondere a datoriei în PIB a fost înregistrată în Estonia (24,1%), urmată de Luxemburg (26,5%), Danemarca (27,9%), Bulgaria (29,9%) și Irlanda (32,9%).

Raportul datorie/PIB a crescut în 19 țări ale UE

Între sfârșitul anului 2024 și sfârșitul anului 2025, 19 țări ale UE, precum și Norvegia, au înregistrat o creștere a raportului datorie/PIB, în timp ce opt țări au consemnat scăderi. Cele mai mari creșteri din rândul țărilor UE au fost înregistrate în Finlanda (6,2 puncte procentuale), Bulgaria (6 puncte procentuale), Polonia (4,8 puncte procentuale) și România (4,5 puncte procentuale). În sens invers, cele mai importante scăderi au fost consemnate în Grecia (minus 8 puncte procentuale), Cipru (minus 7,7 puncte procentuale) și Irlanda (minus 5,4 puncte procentuale).

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