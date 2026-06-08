România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la costul mediu al datoriei publice guvernamentale, potrivit datelor publicate luni de Eurostat. Conform raportului, costul mediu al datoriei publice a crescut ușor sau a rămas stabil în majoritatea țărilor membre ale UE între 2024 și 2025.

Potrivit Eurostat, cel mai mare cost mediu al datoriei publice guvernamentale a fost raportat de România, cu 5,2%, urmată de Polonia (4,5%), Cehia (3,1%) și Italia (3%). La polul opus, cel mai mic cost a fost înregistrat în Irlanda (1,4%), urmată de Luxemburg (1,5%), Țările de Jos (1,7%), Germania (1,8%), precum și Franța, Finlanda și Suedia, toate cu 1,9%.

Comparativ cu 2024, cele mai mari creșteri ale costului datoriei publice au fost înregistrate în Lituania, Danemarca și România, toate cu un avans de 0,3 puncte procentuale, urmate de Polonia, cu o creștere de 0,2 puncte procentuale. În schimb, șapte state membre ale UE au înregistrat scăderi ale costului mediu al datoriei publice în 2025. Cele mai importante reduceri au fost consemnate în Estonia (minus 0,8 puncte procentuale), Suedia (minus 0,3 puncte procentuale) și Croația (minus 0,2 puncte procentuale).

Datele Eurostat mai arată că, în doar două state membre ale UE, peste 50% din datoria publică era denominată în valută la sfârșitul anului 2025: Bulgaria (75%) și România (53%). Ponderi semnificative ale datoriei în valută au fost observate și pentru Ungaria (32%), Polonia (26%) și Danemarca (24%).

La sfârșitul anului 2025, 12 din cele 27 de țări ale UE au declarat un raport datorie/PIB mai mare de 60%, iar cinci țări au depășit pragul de 100%. Grecia are cea mai mare pondere a datoriei în PIB, cu 146,1%, urmată de Italia (137,1%), Franța (115,6%), Belgia (107,9%) și Spania (100,7%). Cea mai mică pondere a datoriei în PIB a fost înregistrată în Estonia (24,1%), urmată de Luxemburg (26,5%), Danemarca (27,9%), Bulgaria (29,9%) și Irlanda (32,9%).

Între sfârșitul anului 2024 și sfârșitul anului 2025, 19 țări ale UE, precum și Norvegia, au înregistrat o creștere a raportului datorie/PIB, în timp ce opt țări au consemnat scăderi. Cele mai mari creșteri din rândul țărilor UE au fost înregistrate în Finlanda (6,2 puncte procentuale), Bulgaria (6 puncte procentuale), Polonia (4,8 puncte procentuale) și România (4,5 puncte procentuale). În sens invers, cele mai importante scăderi au fost consemnate în Grecia (minus 8 puncte procentuale), Cipru (minus 7,7 puncte procentuale) și Irlanda (minus 5,4 puncte procentuale).