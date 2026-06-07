Deținerea unei pisici ca animal de companie ar putea fi asociată cu un risc crescut de dezvoltare a unor tulburări din spectrul schizofreniei, potrivit unei analize științifice din 2023. Cercetătorii spun că rezultatele nu demonstrează că pisicile provoacă aceste afecțiuni, ci indică doar o posibilă asociere care necesită investigații suplimentare, arată Science Alert.

Studiul a fost realizat de o echipă de specialiști din Australia, care a analizat date provenite din zeci de cercetări desfășurate în ultimii peste 40 de ani în mai multe țări.

Scopul a fost evaluarea unei ipoteze discutate de comunitatea științifică de aproape trei decenii: existența unei legături între expunerea la pisici și apariția ulterioară a unor tulburări psihice severe.

Una dintre explicațiile investigate de oamenii de știință este legată de Toxoplasma gondii, un parazit care poate infecta atât animalele, cât și oamenii.

Pisicile sunt considerate gazde importante pentru acest microorganism, care poate ajunge la om prin contact cu fecale contaminate, dar și prin consumul de carne insuficient preparată termic sau de apă contaminată.

Potrivit cercetătorilor, după infectare, parazitul poate rămâne în organism pentru perioade îndelungate și ar putea influența funcționarea sistemului nervos central. Unele studii anterioare au sugerat că infecția cu Toxoplasma gondii ar putea fi asociată cu modificări comportamentale, simptome psihotice și anumite afecțiuni neurologice.

Analiza publicată în 2023 a reunit rezultatele mai multor studii realizate în 11 țări și a identificat o asociere statistică între expunerea la pisici și riscul de tulburări legate de schizofrenie.

Autorii au observat că persoanele care au avut contact cu pisici prezentau, în medie, o probabilitate mai mare de a dezvolta astfel de afecțiuni comparativ cu cele care nu au fost expuse. După ajustarea unor factori relevanți, cercetătorii au estimat că riscul ar putea fi de aproximativ două ori mai mare.

Cu toate acestea, rezultatele nu sunt uniforme. Unele cercetări incluse în analiză nu au identificat o legătură semnificativă între deținerea unei pisici în copilărie și apariția schizofreniei la vârsta adultă. Alte studii au sugerat că anumite perioade din copilărie ar putea fi mai importante decât altele în ceea ce privește expunerea.

Experții atrag atenția că schizofrenia este o afecțiune complexă, influențată de numeroși factori genetici, biologici și de mediu. Din acest motiv, simpla prezență a unei asocieri statistice nu înseamnă că pisicile reprezintă cauza bolii.

De asemenea, multe dintre studiile analizate au avut limitări metodologice, iar rezultatele pot fi influențate de factori care nu au fost întotdeauna luați în calcul.

Cercetătorii consideră că sunt necesare investigații suplimentare pentru a înțelege mai bine rolul pe care l-ar putea avea infecția cu Toxoplasma gondii și pentru a clarifica dacă există o relație directă între expunerea la pisici și dezvoltarea tulburărilor psihotice.