HAI România! Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington







Pe 2 iunie 2026, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a făcut o dezvăluire spectaculoasă: agenții de informații străine ar fi compromis iPhone-urile unor oficiali ruși de rang înalt, transformându-le practic în dispozitive de supraveghere. Operațiunea, pusă pe seama Agenției Naționale de Securitate Americane (NSA), ar fi permis interceptarea apelurilor, citirea e-mailurilor și activarea discretă a camerelor și microfoanelor.

Acuzația a revoltat Moscova. Dar, dincolo de dramatismul anunțului oficial, ea nu este decât cel mai recent episod dintr-un război al umbrelor cu rădăcini adânci și ramificații globale — un război în care Rusia și Occidentul se înfruntă zi de zi, nu pe câmpuri de bătălie convenționale, ci în spațiul cibernetic, pe coridoarele serviciilor secrete și pe străzile Moscovei.