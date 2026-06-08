Ce trebuie să facă Tomac pentru a obține votul PSD. Lista de condiții pusă de social-democrați

În timp ce premierul desemnat Eugen Tomac a început discuțiile cu partidele parlamentare pentru formarea guvernului, PSD vine cu o listă de condiții. Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, a declarat că partidul nu va vota Guvernul Tomac dacă acesta intenționează să majoreze taxele sau să favorizeze multinaționalele.

„Dacă Eugen Tomac are de gând să mai crească taxe, nu va beneficia de sprijinul PSD. Dacă va favoriza multinaționalele, nu va beneficia de sprijinul PSD", a declarat Daniel Zamfir. Senatorul a adăugat că premierul desemnat „trebuie să vină cu o reducere a cotei de TVA la medicamente și alimente de bază" și cu măsuri clare de sprijinire a IMM-urilor românești. De asemenea, Zamfir a precizat că PSD condiționează sprijinul și de includerea în programul de guvernare a unor măsuri de protejare a persoanelor cu venituri mici și medii.

Senatorul PSD a mai formulat o condiție legată de deciziile guvernului anterior. „Cred că Eugen Tomac va trebui să vină cu niște măsuri clare, care să îndrepte din erorile făcute de Guvernul Bolojan și aici mă refer la acea corecție cu privire la CASS-ul pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități", a declarat Zamfir.

Daniel Zamfir a comentat și lista numelor vehiculate pentru ministerele din Guvernul Tomac. Senatorul s-a declarat de acord cu unele propuneri. „Luca Niculescu este categoric o persoană foarte potrivită pentru domeniul respectiv. Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar, mi se pare o persoană foarte potrivită pentru domeniul respectiv", a spus Zamfir.

În schimb, senatorul a respins un alt nume vehiculat în spațiul public: „Nu mi se pare potrivit Bogdan Glăvan. E o persoană cu viziuni profund libertariene. Noi nu putem accepta orice nume în Guvernul Tomac".