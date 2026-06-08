Serena Williams este așteptată să revină luni, 8 iunie 2026, în circuitul profesionist de tenis, la aproape patru ani de la ultimul său meci oficial disputat la US Open 2022, potrivit informațiilor furnizate de agenția The Guardian.

Fosta lideră mondială va evolua în proba de dublu a turneului WTA 500 de la Queen's Club, Londra, alături de canadianca Victoria Mboko.

Revenirea sportivei americane reprezintă unul dintre cele mai urmărite momente ale sezonului de tenis pe iarbă. La 44 de ani, Serena Williams revine într-o competiție oficială după ce în 2022 anunțase că se îndepărtează de tenis pentru a se concentra asupra familiei și a proiectelor sale din afara sportului.

Williams nu a mai disputat niciun meci oficial după eliminarea din turul al treilea la US Open 2022, turneu care a fost considerat la acel moment drept finalul carierei sale profesioniste.

De atunci, au existat numeroase speculații privind o posibilă revenire, alimentate inclusiv de reînscrierea sa în programul antidoping al tenisului mondial.

La Queen's Club, americanca a primit un wild-card pentru proba de dublu și va face pereche cu Victoria Mboko, una dintre cele mai promițătoare jucătoare ale noii generații.

Potrivit tragerii la sorți, Serena Williams și Victoria Mboko vor întâlni în primul tur perechea formată din Nicole Melichar-Martinez și Erin Routliffe, capi de serie numărul trei ai competiției. Meciul este așteptat cu interes atât de fanii tenisului, cât și de organizatori, care consideră revenirea americancei unul dintre punctele de atracție ale turneului londonez.

Queen's Club deschide sezonul important pe iarbă înainte de Wimbledon, iar prezența Serenei Williams a crescut considerabil interesul publicului pentru competiția desfășurată în capitala Marii Britanii.

Înaintea revenirii, Serena Williams a declarat că nu simte presiunea rezultatelor și că obiectivul principal este să se bucure din nou de tenis. Ea a explicat că una dintre motivațiile revenirii este dorința ca fiicele sale să o vadă concurând la cel mai înalt nivel.

Fosta campioană a precizat că nu a luat încă o decizie privind o eventuală revenire și în competițiile de simplu, însă nu a exclus complet această posibilitate.

Revenirea de la Queen's Club ar putea reprezenta începutul unei campanii pe iarbă mai ample.

Serena Williams și-a confirmat deja participarea și la turneul WTA 500 de la Berlin, programat să înceapă pe 15 iunie, ceea ce alimentează speculațiile privind o posibilă apariție la Wimbledon, competiție pe care a câștigat-o de șapte ori la simplu.