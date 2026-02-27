Sport

Serena Williams revine în tenis, după patru ani de pauză

Comentează știrea
Serena Williams revine în tenis, după patru ani de pauzăSerena Williams, Sursă foto: arhivă EVZ
Din cuprinsul articolului

Serena Williams, una dintre cele mai mari jucătoare din istoria tenisului, a surprins fanii în august anul trecut, când s-a reînregistrat în programul anti-doping al ITIA, deși anunțase retragerea din circuit cu patru ani în urmă, potrivit ESPN.

Serena Williams revine pe teren

La șase luni după această decizie, americanca poate reveni oficial pe teren, fiind eligibilă pentru orice competiție începând cu 22 februarie 2026. Decizia a stârnit speculații intense în lumea tenisului, mulți anticipând o revenire la simplu, chiar dacă inițial se presupunea că s-ar putea limita la probele de dublu alături de sora sa, Venus Williams, la US Open.

serna williams

Sursa. arhiva EVZ

Fosta jucătoare germană Andrea Petkovic a comentat asupra implicațiilor reînregistrării, subliniind că intrarea voluntară în programul anti-doping presupune un angajament serios.

„Am urmat un protocol anti-doping timp de 16 ani. Nimeni nu se oferă voluntar să fie trezit la ora 5 dimineața, ca să nu mai vorbim despre a urina într-un recipient în fața cuiva care e în baie cu tine. Nimeni nu face asta doar pentru dublu”.

Fostul deputat în primul Parlament, Nicolae Andronati, semnatar al Declarației de Independență, ucis la 90 de ani lângă Tiraspol
Fostul deputat în primul Parlament, Nicolae Andronati, semnatar al Declarației de Independență, ucis la 90 de ani lângă Tiraspol
Românii cu doi copii, care ar putea să scape de impozitul pe venit în 2026. Ce venit se ia în calcul
Românii cu doi copii, care ar putea să scape de impozitul pe venit în 2026. Ce venit se ia în calcul

„Este o drama queen”

Aceeași idee a fost susținută și de fostul tenismen american Jim Courier, care a remarcat că nimeni nu s-ar înscrie pe lista ITIA fără intenția de a reveni la tenis profesionist, cu atât mai puțin o jucătoare de calibru mondial precum Serena Williams.

Serena Williams

Sursa foto Youtube

Jurnalistul francez Benoit Maylin, cunoscut pentru analiza sa în tenis, a adăugat un aspect psihologic legat de revenirea Serenei: „Ea revine pentru că îi lipsește lumina reflectoarelor. Este o drama queen de-a lungul carierei și îi place ca toate camerele să fie pe ea. Pe teren, însă, este un adevărat ucigaș.”

Încă păstrează misterul

Deși eligibilă pentru competiții internaționale, Serena Williams păstrează misterul cu privire la momentul exact al revenirii sale. Câștigătoarea a 23 de titluri de Grand Slam le-a dat fanilor câteva indicii.

„Mă pregătesc pentru o vară Serena”, stârnind speculații și reacții amuzate din partea altor mari jucătoare. Maria Șarapova a întrebat-o: „Wimbledon?”, la care Serena a răspuns, în stilul său jucăuș: „Nu, iubire”, acompaniat de emoticoane zâmbitoare.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:58 - Fostul deputat în primul Parlament, Nicolae Andronati, semnatar al Declarației de Independență, ucis la 90 de ani lân...
10:51 - Deflagrație puternică într-o cafenea din Kazahstan. Șapte morți și 19 răniți, în explozie
10:41 - Ce își dorește Carmen Brumă de 8 martie. Mircea Badea trebuie să fie atent
10:35 - Rusia anunță încetarea temporară a focului pentru reparații la centrala nucleară Zaporojie
10:30 - Mai multe gospodării din județul Giurgiu, sub ape. Topirea zăpezii a făcut ravagii în ultimele ore
10:23 - Interimarul lui Bolojan la Ministerul Educației, la final. Variantele aflate pe masa premierului

HAI România!

România, din nou o marfă…
România, din nou o marfă…
Contrapunct EVZ. Lecție simplă despre puterea credinței, oferită de un călugăr de la Muntele Athos: E rugăciunea, nu icoana!
Contrapunct EVZ. Lecție simplă despre puterea credinței, oferită de un călugăr de la Muntele Athos: E rugăciunea, nu ...
Îi dăm 400 de milioane lui Micula, dar nu dăm 10-25 pentru un avion. Deplasările externe ale lui Nicușor Dan, disecate la Contrapunct EVZ
Îi dăm 400 de milioane lui Micula, dar nu dăm 10-25 pentru un avion. Deplasările externe ale lui Nicușor Dan, disecat...

Proiecte speciale