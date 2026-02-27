Serena Williams revine în tenis, după patru ani de pauză

Serena Williams, una dintre cele mai mari jucătoare din istoria tenisului, a surprins fanii în august anul trecut, când s-a reînregistrat în programul anti-doping al ITIA, deși anunțase retragerea din circuit cu patru ani în urmă, potrivit ESPN.

La șase luni după această decizie, americanca poate reveni oficial pe teren, fiind eligibilă pentru orice competiție începând cu 22 februarie 2026. Decizia a stârnit speculații intense în lumea tenisului, mulți anticipând o revenire la simplu, chiar dacă inițial se presupunea că s-ar putea limita la probele de dublu alături de sora sa, Venus Williams, la US Open.

Fosta jucătoare germană Andrea Petkovic a comentat asupra implicațiilor reînregistrării, subliniind că intrarea voluntară în programul anti-doping presupune un angajament serios.

„Am urmat un protocol anti-doping timp de 16 ani. Nimeni nu se oferă voluntar să fie trezit la ora 5 dimineața, ca să nu mai vorbim despre a urina într-un recipient în fața cuiva care e în baie cu tine. Nimeni nu face asta doar pentru dublu”.

Aceeași idee a fost susținută și de fostul tenismen american Jim Courier, care a remarcat că nimeni nu s-ar înscrie pe lista ITIA fără intenția de a reveni la tenis profesionist, cu atât mai puțin o jucătoare de calibru mondial precum Serena Williams.

Jurnalistul francez Benoit Maylin, cunoscut pentru analiza sa în tenis, a adăugat un aspect psihologic legat de revenirea Serenei: „Ea revine pentru că îi lipsește lumina reflectoarelor. Este o drama queen de-a lungul carierei și îi place ca toate camerele să fie pe ea. Pe teren, însă, este un adevărat ucigaș.”

Deși eligibilă pentru competiții internaționale, Serena Williams păstrează misterul cu privire la momentul exact al revenirii sale. Câștigătoarea a 23 de titluri de Grand Slam le-a dat fanilor câteva indicii.

„Mă pregătesc pentru o vară Serena”, stârnind speculații și reacții amuzate din partea altor mari jucătoare. Maria Șarapova a întrebat-o: „Wimbledon?”, la care Serena a răspuns, în stilul său jucăuș: „Nu, iubire”, acompaniat de emoticoane zâmbitoare.