PNL decide joi dacă îi dă guvernului Tomac votul de învestitură

Conducerea PNL se reunește joi, de la ora 10:00, în ședință a Biroului Politic Național, la sala grupului PNL din Camera Deputaților, pentru a decide dacă va susține sau nu guvernul premierului desemnat Eugen Tomac. La discuții participă parlamentarii, primarii de municipii reședință de județ și președinții de Consilii Județene care nu sunt membri ai BPN. Tomac s-a întâlnit luni cu reprezentanții PNL, fiind primul partid cu care a discutat despre susținerea la votul de învestitură.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat după întâlnire că un guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România. „Am prezentat perspectiva noastră și anume faptul că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară", a spus Bolojan la sediul PNL.

Premierul desemnat a declarat, după întâlnire, că are speranță în colegii din PNL. „Am o mare speranță într-o judecată corectă, cinstită, în acord cu așteptările cetățenilor români, în colegii din Partidul Național Liberal pentru a-mi da un vot de încredere", a afirmat Tomac.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, l-a acuzat pe premierul desemnat că a avut „întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD", iar lista de miniștri este „cusută cu ață alb-fosforescent". „Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi. Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost", a scris Ciucu pe Facebook.

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, i-a transmis președintelui PSD, Sorin Grindeanu, să preia guvernarea și să pună în practică soluțiile PSD. Motreanu a acuzat PSD că vrea să preia prin interpuși ministerele care gestionează fonduri, Dezvoltare, Agricultură și Transporturi, și să lase altora funcțiile în care trebuie luate decizii dificile, urmând ca după șase luni să demită premierul printr-o moțiune de cenzură votată împreună cu AUR.