Reducerea cu 30% a salariilor din ANRE, aplicată de la începutul anului în cadrul măsurilor de diminuare a cheltuielilor promovate de premierul demis Ilie Bolojan, a fost anulată într-un prim caz în instanță. Judecătorii au decis că salariul unei angajate trebuie readus la nivelul anterior și a obligat instituția să plătească diferențele salariale, actualizate cu inflația și dobânda legală. Hotărârea este executorie.

Potrivit minutei instanței, judecătorii au admis în parte acțiunea formulată împotriva ANRE și au anulat actele prin care fusese diminuat salariul reclamantei.

„Admite în parte actiunea completată și precizată. Anulează Decizia Presedintelui ANRE 967/30.12.2025 şi actul adițional 1/2025 in ce priveste mențiunea referitoare la modificarea nivelului salariului de bază lunar brut. Obligă pârâta la plata către reclamantă a diferențelor între salariul cuvenit acesteia în baza contractului individual de muncă în vigoare până la data de 31.12.2025 și salariul efectiv plătit începând cu data de 1.01.2026, sumă ce urmează a fi actualizată cu rata inflației și cu dobânda legală”, se arată în hotărârea instanței.

Instanța a dispus, de asemenea, ca ANRE să plătească reclamantei 4.006,67 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Decizia este executorie și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

La începutul anului, angajații ANRE au contestat în instanță măsurile care au redus cu 30% salariile din instituție, în urma modificărilor legislative adoptate pentru diminuarea cheltuielilor din autoritățile autonome.

În acțiunea depusă la instanță, sindicaliștii au susținut că reducerea veniturilor le-ar provoca dificultăți financiare majore. Aceștia au arătat că ar întâmpina probleme în achitarea ratelor bancare, a serviciilor medicale și a taxelor de școlarizare pentru copiii care învață în unități private.

Potrivit informațiilor prezentate la acel moment, angajații au invocat inclusiv existența unei „violenţe economice din partea angajatorului” ca urmare a diminuării salariilor.

În octombrie 2025, conducerile ANRE, ANCOM și ASF au fost chemate în Parlament pentru a prezenta planurile de reducere a cheltuielilor și a numărului de angajați. În timpul dezbaterilor, reprezentanții opoziției au susținut că o parte dintre posturile eliminate existau doar pe hârtie, fiind deja vacante.

„Cum justificați salariile extrem de mari? Cum numai la dumneavoastră angajați toate doamnele sexi din România?”, a spus în Parlament deputatul SOS România, Dumitru Coarnă.

De la 1 ianuarie 2026, legea a impus reducerea cu 30% a salariilor din ANRE, ANCOM și ASF. Sindicaliștii din cele două autorități de reglementare au contestat însă măsurile în instanță.

La ANRE, salariul mediu net era de aproximativ 18.000 de lei în 2024. Reducerile anunțate vizau inclusiv conducerea instituției, în cadrul planului de diminuare a cheltuielilor din sectorul public.