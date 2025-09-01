Economie

Venituri uriașe și după tăieri de 30%. Salariile șefilor de la ASF, ANRE și ANCOM

Venituri uriașe și după tăieri de 30%. Salariile șefilor de la ASF, ANRE și ANCOMBugetari / Sursa foto: dreamstime.com
Până la finalul lunii octombrie, conducerile ASF, ANRE și ANCOM trebuie să prezinte Parlamentului planuri de reducere a personalului și a cheltuielilor salariale. Proiectul prevede diminuarea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor din serviciile suport, precum și tăierea indemnizațiilor și salariilor cu 30% pentru întreaga conducere și pentru personalul angajat.

Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a explicat că aceste măsuri urmăresc să elimine suprapunerile, să crească eficiența și să reducă risipa, contribuind totodată la efortul general de consolidare fiscală și reechilibrare bugetară.

Un alt punct important vizează bonusurile: pentru conducerea acestor instituții, cuantumul maxim va fi echivalentul a două salarii brute lunare, acordate doar dacă sunt îndepliniți indicatorii de performanță și condițiile bugetare permit acest lucru.

Salarii actuale  de la ASF, ANRE și ANCOM

În prezent, salariile medii nete în aceste instituții sunt:

-ASF – 13.562 lei,

-ANCOM – 12.934 lei,

-ANRE – 18.635 le.

Indemnizațiile pentru conducere

-președintele ANRE – 75.073 lei,

-președintele ASF – 61.089 lei,

-președintele ANCOM – 64.670 lei,

-vicepreședinții depășesc 50.000 lei lunar.

Sindicatele  ASF, ANCOM şi ANRE au anunțt „prăpădul”

Radu Mihaiu, preşedintele USR al Comisiei de IT din Camera Deputaţilor, a povesti că a primit o scrisoare foarte tragică din partea sindicatelor ASF, ANCOM şi ANRE în care anunţă prăpădul care îi paşte odată cu Pachetul 2 de măsuri,.

El a mai spus că sindicatele celor mai bine plătiţi angajaţi din statul român nu mai luptă pentru echitate, ci pentru a conserva un regim de privilegii: „Dacă nesimţirea instituţionalizată ar avea o faţă, aşa ar arăta. La Comisia de IT am primit o scrisoare foarte tragică din partea sindicatelor ASF, ANCOM şi ANRE în care anunţă prăpădul care îi paşte odată cu Pachetul 2 de măsuri. E revoltător ca, într-un moment în care toţi românii – din mediul privat, din administraţiile locale, din politică – trec prin sacrificii reale, sindicatele luxului instituţional să se plângă şi să pozeze în martirii neamului”.

 

 

