Tupeu la Curtea de Conturi. Salarii crescute cu 40%, în ciuda crizei bugetare

Curtea de Conturi a României crește cu 40% salariile angajaților săi, reiese dintr-o Hotărâre a Curții, publicată în Monitorul Oficial. Asta, în timp ce Guvernul Ilie Bolojan derulează o campanie amplă pentru diminuarea cheltuielilor cu aparatul de stat. Într-o declarație pentru Evenimentul Zilei, Curtea spune că, de fapt, decizia se referă la ”o scădere a salariilor și nu o creștere”. Se referea, însă, la procentul de creștere a sporurilor. Corect! Salariile nu mai cresc cu 50%, cât era procentul inițial, ci ”doar” cu 40%.

O decizie recentă a Curții de Conturi prevede creșteri de până la 40% ale salariilor. Este vorba despre decizia de modificare a Hotărârii Curții de Conturi nr. 330/2024, care întră în vigoare în luna noiembrie 2025.

Potrivit documentului - publicat în Monitorul Oficial - angajații care obțin calificativul „foarte bine” la evaluările profesionale vor primi o creștere de 40%, iar cei evaluați cu „bine” vor avea salariile majorate cu 30%.

Decizia intră în vigoare pe fondul unei întregi campanii de tăiere a salariilor și posturilor din aparatul de stat.

Evenimentul Zilei a contactat Curtea de Conturi pentru a clarifica situația actului normativ. Instituția a răspuns și a comunicat că Hotărârea publicată în Monitorul Oficial se referă, de fapt, la o scădere a salariilor. Redăm integral precizările Curții de Conturi:

”Prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 855/07.08.2025, Plenul instituției a diminuat procentul de majorare salarială de la cel mult 50% la maximum 40%, respectiv de la 35% la 30% pentru personalul nou încadrat, în conformitate cu Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Rezultă, în consecință, o scădere a salariilor și nu o creștere”, precizează Curtea de Conturi.

Se face referire la Legea 141/2025, actul normativ prin care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, pentru primul pachet de măsuri fiscale. Prin lege, instituțiile statului sunt obligate să actualizeze setul juridic care reglementează sporuri și salarii. Acestea trebuie reduse cu 20%.

Curtea de Conturi mai spune că este prima instituție din România care aplică prevederile acestei legi.

Guvernul Bolojan finalizează, zilele acestea, negocierile politice pe pachetul II de măsuri fiscale. Săptămâna viitoare, premierul va asuma răspunderea Executivului, în Parlamentă, pentru reforma administrativă. Printre măsurile asumate se numără și reducerea salariilor din instiuțiile publice, cu procente care ajung și până la 30%.

Recent, Bolojan a convocat șefii instituțiilor din subordinea Guvernului și le-a cerut să vină cu propuneri clare de reducere a cheltuielilor și a numărului de personal.

Cei 36 de șefi ai instituțiilor au primit termen data de 21 august 2025, pentru a-i prezenta premierului planul de măsuri. Sunt vizate reduceri ale salariilor cu cel puțin 20%, iar numărul posturilor să scadă cu cel puțin 15%.