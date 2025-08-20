Actualitate Pachetul II: ce se taie, cine câștigă, cine pierde. Bolojan a negociat cu demisia pe masă







Guvernul finalizează, zilele acestea, dezbaterile politice și administrative pentru Pachetul II de măsuri fiscale. Obiectivul general: „Să reducem privilegiile. Să construim o societate bazată pe muncă”, a declarat, pentru Evz, vicepremierul Tánczos Barna.

Un deziderat care implică, însă, multe ”sacrificii” din partea primarilor PNL și PSD, rivali declarați ai tăierilor de bani, privilegii și a numărului de posturi din administrație.

Asumarea răspunderii este punctul de cotitură pentru viitorul guvernării. Premierul Ilie Bolojan va merge în Parlament cu o susținere politică declarată a liderilor Coaliției, dar fragilă pe fond, din cauza tensiunilor între Executiv și primari.

Ilie Bolojan merge încrezător în Parlament, săptămâna viitoare, pentru asumarea răspunderii pe Pachetul II de măsuri fiscale. Se bazează pe susținerea politică declarată a liderilor politici din Coaliție. În plus, luni, pe 25 august, liberalii se întrunesc în ședința Biroului Politic Național pentru a valida intern, decizia de asumare a răspunderii.

Premierul a negociat reformele din administrație cu demisia pe masă, atât cu primarii, cât și cu alți lideri din Coaliție (în special PSD), cotestatari ai măsurilor. Singurele concesii făcute de premier au fost introducerea unor plafoane în cazul finanțărilor din PNRR și Anghel Saligny. Proiectele care au atins 30% din execuție vor beneficia în continuare de finanțări.

Opoziția a anunțat deja că strânge semnăturile necesare pentru a depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Promotorii sunt parlamentarii AUR, care susțin că mai au nevoie ”doar de 30 de voturi” pentru a dărâma Guvernul. Anunț susținut și de unele declarații controversate ale liderului George Simion, care ar sugera un acord cu PSD, pentru o nouă Coaliție de guvernare, cu premier Călin Georgescu.

Un acord pentru guvernare cu AUR este respins de PSD, la nivel de lider. ”Cât sunt eu președinte, PSD nu guvernează cu ei”, a declarat Sorin Grindeanu.

Cu toate acestea, mai mulți parlamentari PSD au amenințat Guvernul Bolojan, tocmai cu votul unei eventuale moțiuni. ”(...) Să votăm următoarea moțiune de cenzură care va fi depusă la adresa Guvernului!”, a afirmat, într-o postare pe Facebook, deputatul Marius Budăi.

Pachetul II de măsuri asumat de Guvern presupune o schimbare a arhitecturii fiscale a statului. Pentru populație, măsurile vin cu impozite mai mari pe proprietate (cu până la 70%), fiscalizarea închirierilor (chirie doar cu bon fiscal), taxa 25 lei/ colet pentru comenzile din afara UE. Acestea se adaugă la TVA 21% și accize mai mari, precum și cu taxarea pensiilor mai mari de 3.300 lei.

Pentru firme, măsurile din Pachetul II sunt mai ample

Din 2026, dispare impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA). În locul lui apare o limită de deductibilitate pentru cheltuielile cu entități afiliate (management, consultanță, dobânzi, drepturi de proprietate intelectuală). Sunt deductibile cheltuieli până la un prag de 3%, iar ce trece peste va fi impozitat cu 16%. Ministrul Finanțelor a prezentat public formula „3% + 16% pe depășire”, inspirată din soluții folosite în SUA, Polonia sau Ungaria.

Băncile rămân cu impozitul specific pe cifra de afaceri, în paralel cu impozitul pe profit.

Principala măsură este stabilirea capitalul social minim la SRL, de la 200 lei la 8.000 lei. Noul plafon se va aplica automat firmelor nou-înființate, din 2026. Firmele existente au la dispoziție doi ani să se alinieze. O măsură care va ”curăța” registrul Comerțului de firme mici, cu un impact negativ în economia națională, potrivit economistului Radu Georgescu.

O altă măsură: cont bancar obligatoriu pentru toți comercianții și POS obligatoriu, indiferent cifra de afaceri.

De asemenea, cesiunea părților sociale devine mai strictă când există datorii fiscale. Se introduc amenzi pentru dividende interimare ne-regularizate sau avansuri către asociați.

Firmele riscă să fie suspendate administrativ, dacă nu depun declarații sau „evită” controalele.

Pentru ANAF se impun condiții mai stricte pentru deciziile de eșalonare a plăților. Sunt reglementate condiții mai stricte, verificări automate (prin digitalizarea sistemului) și anulări imediate, dacă nu sunt respectate termenele.

Potrivit ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, măsura previne eventuale abuzuri ale ANAF. ”Să nu se transforme în protecție pentru rău-platnici”, a spus el, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, inspectorii ANAF vor avea body-cam-uri, vor fi testați periodic pentru integritate și evaluați psihologic. Măsura care reduce abuzurile în control, potrivit lui Nazare.

Cele mai ample măsuri și cele mai contestate sunt cele referitoare la reforma din administrație. Într-o sinteză succintă, vicepremierul Tánczos Barna a declarat:

Să reducem privilegiile. Să construim o societate bazată pe muncă.

se reduc 40.000 de posturi din instituțiile statului (primării, consilii județene, alte instituții subordonate Guvernului).

se taie finanțarea proiectelor neperformante din PNRR și Anghel Saligny

se reduce numărul de polițiști locali

se introduc indicatori clari de performanță în instituții și companii

se taie sinecurile: număr limitat de membri în Consilii de Administrație

se taie salariile cu procente cuprinse între 10% și 30%

Potrivit premierului Ilie Bolojan, prin pachetul II de măsuri fiscale România devine o țară credibilă și predictibilă. În plus, măsurile vor avea ca rezultat ”o colectare mai bună cu birocrație minimă”, a mai argumentat premierul.

Bolojan a spus că deși măsurile au un ”impact dur”, ele sunt necesare: ”Am încercat să explic, atât în interiorul Coaliţiei, dar şi oamenilor cu care discutăm din sectorul public (...): Stimaţi colegi, trebuie să ne facem reformele! Nu e o plăcere pentru nimeni să iei astfel de măsuri, nu le iei cu inima deschisă” a afirmat Bolojan.

Guvernul a decis adoptarea pachetului II prin asumarea răspunderii în Parlament. Zilele aceste au loc întâlniri politice, cu liderii Coaliției, dar și administrative, cu primari și președinți de consilii județene.

Luni, majoritatea partidelor din Coaliție se întrunesc în forurile statutare, pentru a valida decizia de asumare a răspunderii, de către Guvern.

Opoziția are la dispoziție următoarele zile, pentru a strânge numărul de semnături necesar pentru depunerea unei moțiuni de cenzură.