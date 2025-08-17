Politica Bolojan insistă pentru al doilea pachet de măsuri







Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura cale de a depăși dificultățile financiare ale țării este implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri, alături de alte reforme necesare. De asemenea, șeful Executivului avertizează că orice compromis riscă să readucă România într-o criză economică.

În contextul nemulțumirilor generate de deciziile sale printre politicienii PSD și printre bugetari, premierul spune că nu îl afectează criticile, menționând că stabilitatea financiară a țării contează mai mult.

„Acest post este pentru ţara noastră şi nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România. Veștile proaste, rămân foarte puţini să le dea şi uneori par singuri în situaţia asta. La veştile bune e totdeauna înghesuială mare”, susține el.

Premierul și-a exprimat încrederea că forțele politice sunt conștiente de dificultățile în care se află țara și că pachetul de măsuri, alături de alte reforme, va fi adoptat în perioada următoare.

„Nu există altă soluţie. Dacă nu se adoptă aceste măsuri, ce se va vedea? Că nu putem corecta lucrurile, dacă se cedează într-o zonă sau alta, se va crea din nou o percepţie de cedări şi ne vom întoarce în situaţia de unde am plecat”, mai spune el într-un interviu pentru Bloomberg.

Șeful Executivului a subliniat că nu a aplicat măsurile „cu inima deschisă”

„Având această responsabilitate, am încercat să explic atât în interiorul coaliţiei, dar şi oamenilor cu care discutăm din sectorul public, pentru că avem o responsabilitate, stimaţi colegi, trebuie să ne facem reformele, nu e o plăcere pentru nimeni să iei astfel de măsuri, nu le iei cu inima deschisă” a explicat Bolojan.

Bolojan afirmă că oricine ocupă o funcție publică trebuie să acționeze în interesul comunității, nu pentru propria imagine, precizând că nu îl deranjează dacă măsurile nepopulare adoptate îi pot afecta reputația.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că a fost conștient încă de anul trecut de direcția în care se îndreaptă România.

„Pentru mine nu a fost o situaţie comodă, pentru că mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcţie se duce România. Ăsta este adevărul: mai bine le spui oamenilor adevărul, ca să nu le creezi nişte aşteptări care nu pot fi onorate”, a continuat el.

Premierul a subliniat că prioritatea unei persoane publice nu este propria imagine, ci responsabilitatea față de comunitate.

„Nu imaginea unei persoane publice este problema, ci problema de bază este ca atunci când o persoană publică este pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acel post. Acum acest post este pentru ţara noastră şi nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România”, a mai spus Ilie Bolojan.

Ministerul Dezvoltării a lansat joi, 7 august, în consultare publică un set de măsuri pentru reforma administrației publice. Propunerile vizează reducerea cu peste 6.000 de posturi în cabinetele demnitarilor din administrația centrală și locală, introducerea unor noi criterii de evaluare a performanței și stabilirea unor reguli mai stricte pentru ocuparea funcțiilor.

Această reducere ar urma să genereze economii de peste 193,9 milioane de lei în ultimele patru luni ale acestui an și aproximativ 581,76 milioane de lei anual.

În paralel, ministrul Finanțelor a prezentat măsuri fiscale care includ noi reguli pentru înființarea SRL-urilor, modificări în taxarea companiilor și reglementări privind plățile prin POS. De asemenea, Executivul analizează reducerea numărului de membri din consiliile de administrație și consiliile de supraveghere ale companiilor de stat.