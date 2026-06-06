Predicții făcute de Inteligența Artificială, pentru Campionatul Mondial ce va începe la data de 11 iuni. Evz vă prezintă o anticipație făcută cu ajutorul Gemini înaintea turneului din SUA, Mexic și Canda. World Cup bate la usa, iar extinderea formatului la 48 de echipe aduce o multime de variabile noi.

Pe măsură ce fanii se pregătesc pentru primul turneu final cu patruzeci și opt de echipe, tehnologia modernă oferă deja scenarii clare despre desfășurarea competiției. Algoritmii de calcul și sistemele de inteligență artificială au analizat milioane de date statistice, performanțele recente și formarea loturilor pentru a contura traseul echipelor în America de Nord. Iată previziunile tehnologice pentru cel mai mare eveniment sportiv al planetei.

Analizele realizate de supercomputere indică faptul că ediția din acest an va aduce în prim-plan câteva selecționate capabile să depășească așteptările tradiționale. În mod surprinzător, modelele matematice acordă șanse mari unei ascensiuni istorice pentru echipe din nordul Europei, cum este Norvegia, care se bazează pe atacanți de clasă mondială: Haaland (Manchester City) și Sorloth (Atletico Madrid)

De asemenea, inteligența artificială anticipează că Belgia, aflată în plin proces de schimbare generațională, va reuși să practice un fotbal extrem de eficient. Datele statistice arată că omogenitatea tactică și capacitatea de efort vor transforma aceste grupări în adevărate revelații ale turneului din Statele Unite, Mexic și Canada.

Dacă unele echipe vor surprinde plăcut, algoritmii avertizează că alte nume mari vor părăsi competiția mult mai devreme decât se anticipează. Cel mai mare semnal de alarmă este tras în privința țărilor gazdă. Modelele de calcul consideră foarte improbabil ca reprezentativele din Mexic sau Canada să atingă fazele superioare, presiunea publicului și lacunele defensive fiind factori decisivi în simulări.

Nici giganții din America de Sud nu sunt feriți de previziuni sumbre. Argentina, deși deține titlul mondial, prezintă în analizele predictive un risc major de epuizare fizică. Modelele bazate pe inteligență artificială indică faptul că dependența de veterani (cazul Lionel Messi) și uzura acumulată în sezoanele solicitante de club vor bloca drumul echipei spre o nouă finală succesivă.

Bătălia finală pentru trofeu se reduce, conform simulărilor computerizate, la o dispută clasică europeană între Spania și Franța. Majoritatea sistemelor de inteligență artificială, inclusiv cele bazate pe datele de performanță Opta, plasează Spania pe primul loc în topul favoritelor, cu o probabilitate de reușită de peste șaisprezece procente.

Sistemul de joc bazat pe posesie dominată, coeziunea tactică și explozia de talent a noii generații de jucători spanioli oferă acestei echipe un avantaj matematic clar. Deși Franța rămâne o forță brută datorită echilibrului și valorii lotului și experienței în fazele finale, algoritmii indică faptul că Spania are cele mai mari șanse să devină noua regină a fotbalului mondial în finala din iulie.