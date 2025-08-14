Politica Bolojan, pe cale să clacheze: Va fi o ușurare!







Premierul Ilie Bolojan le-a vorbit primarilor din Asociația Municipiilor din România (AMR) despre situația financiară în care se află România și despre măsurile pe care Guvernul trebuie să le adopte în perioada următoare. Într-un mesaj structurat în zece puncte, acesta a explicat că România nu mai are bani pentru toate proiectele contractate și că vor fi tăiate sau eșalonate investiții. „Având în vedere situația dificilă în care suntem, va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai fi premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România”, a transmis Bolojan.

„Credeți că totul este bine în România și n-a fost nicio înghesuială să fie premierul României, cum a fost în alte dăți? N-a fost o înghesuială. Credeți că cineva care e un om rațional, care are o cotă bună, ține să și-o distrugă prin anunțuri care știu că nu îl ajută ca și cotă de încredere? Aici nu ne jucăm cu țara noastră”, le-a mai transmis Bolojan, înainte de întâlnirea de astăzi de la Guvern.

1. România NU mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani. Doar pe PNRR supracontractarea depășește aproape 20 de miliarde de euro. La aceste sume se adaugă Anghel Saligny, CNI, Transporturile, Sănătatea, supracontractarile pe POR și pe celelalte linii de finanțare.

2. Comisia Europeană ne-a condiționat, pe bună dreptate, să reziliem unilateral toate contractele care nu au lucrările începute. Altfel, ne-am agrava și mai mult situația.

3. O bună parte din contractele inițial cuprinse înPNRR, nu mai pot fi finanțate din program și au fost scoase de la finanțare. De ce? Pentru că nu avem aprobare decât pentru jumătate din componenta de împrumut, datorita deficitului enorm și a problemelor proiectelor ( licitații neconforme, lucrări ce nu pot fi terminate etc.)

4. Pe Valul Renovării sunt semnate contracte de finanțare de 32 de miliarde lei, din care 11 miliarde supracontractare.

5. Contractele de finanțare care nu au contractele de lucrări semnate vor fi denunțate unilateral. Reprezinta puțin peste 5 miliarde lei. Cu părere de rău, am avut 3 ani să le semnăm.

6. Contractele semnate, aflate într-un stadiu de peste 30 %, se vor continua si finanța chiar dacă nu mai sunt în PNRR.

7. Contractele aflate într-un stadiu de sub 30 % se vor analiza. Dacă se pot termina până anul viitor și nu sunt probleme cu ele, li se va asigura finanțarea. Decizia se va adopta prin memorandum în ședința de guvern. Asigurarea acestor sume va fi posibilă dacă ne reducem cheltuielile, ne creștem veniturile și eșalonam investiții în alte sectoare.

8. Toate datele sunt cunoscute de la sfârșitul lunii iulie, după închiderea negocierilor cu Comisia Europeană. Situația a fost prezentată și în ședința de guvern cât și în cea de coaliție.

9. Dacă nu luam aceste măsuri, plus altele, în toamnă vom intra în incapacitate de plată și nu vor mai fi bani nici pentru cele începute.

10. Având în vedere situația dificilă in care suntem va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România.