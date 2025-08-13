Politica Ilie Bolojan, despre alegeri anticipate și alianța AUR-PSD. Mesaj direct pentru Simion







Premierul Ilie Bolojan a venit cu detalii despre cheltuielile cu personalul din sectorul public și planurile guvernului de a reduce posturile în administrație. Șeful Executivului a explicat că măsurile vizează atât administrațiile locale, cât și nivelul central.

„Administrațiile locale trebuie să-și facă ordine, dar și la nivel central vom face în toamnă. Nu e simplu. Nu e simplu să avem instituții cu 300 de oameni în țară, și la nivel central tot 300. Cei care supraveghează sunt la fel de mulți precum cei care muncesc.

Trebuie făcute reduceri. Sunt bani adunați de la cetățeni, dați pentru oameni în plus”. Bolojan a cerut o reducere cu 20% a posturilor din aparatul bugetar: „Nu e normal să mărim taxe pentru români și să tolerăm în aparatul de stat oameni care nu își fac datoria. Unele agenții vor trebui desființate. Va dura luni de zile, dar de la anul o să fie mai bine. Nu se dau plăți compensatorii. Firmele private pot absorbi oamenii, sectorul privat face angajări”.

Premierul a transmis și un mesaj pentru cadrele didactice: „Statul român nu mai poate continua abordările pe care le-a avut. În Educație s-au scăzut normele profesorilor, am scăzut numărul de copii, am mărit salariile, dar nu am văzut o schimbare. Nu tăiem salarii, dar se va munci mai mult la clasă cu aceiași bani. Vom mai comasa școlile”.

Referitor la bursele elevilor, Bolojan a spus că a întrerupt sistemul de burse care a fost dat în masă elevilor: „De la 40 de milioane de euro se ajunsese la 4 miliarde de euro”. Întrebat la Digi 24 despre bugetul elaborat de guvernul Ciolacu, premierul a precizat că sumele alocate unor ministere nu acoperă cheltuielile reale: „Vom face o rectificare bugetară, să asigurăm funcționarea instituțiilor”.

Referindu-se la programul Anghel Saligny, Bolojan a explicat: „Pe programul Anghel Saligny am avut mii de contracte în valoare de 52 de miliarde, jumătate s-au plătit. Nu s-a asigurat finanțarea, iar acum nu mai sunt bani. Contractele aflate în plată vor fi reeșalonate în următorii trei ani de zile”.

Premierul a mai spus că, după reforma administrației publice, primăriile vor avea mai clar stabilite bugetele și posibilitatea de a lua credite pentru proiectele mai rapide: „După reforma administrației publice, primăriile vor ști câți bani vor avea. Dacă vor să facă mai repede un proiect, pot lua credite”.

În ceea ce privește perspectiva alegerilor anticipate și eventuale coaliții cuPSD și AUR, Bolojan a spus că nu este momentul: „Nu e o soluție! România azi are nevoie de stabilitate politică, consecvență. Orice fel de discuție cu privire la alegeri anticipate nu e o soluție. România nu mai suportă alte lucruri complicate”.