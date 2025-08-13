Politica Premierul Bolojan anunță publicarea legii pensiilor magistraților și discuții pe Pilonul II







Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre inechitățile majore dintre pensiile magistraților și ale cetățenilor obișnuiți și a anunțat că proiectul privind Pilonul II de pensii va fi analizat în guvern săptămâna viitoare. Premierul a mai vorbit despre necesitatea unei comunicări eficiente în coaliție și despre adoptarea urgentă a măsurilor necesare pentru evitarea unei crize economice și sociale.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că joi, 14 august, ar putea fi publicată forma finală a legii privind pensiile magistraților. „Ce spune un om care lucrează până la 65 de ani și iese cu o pensie mai mică de 10 ori decât un magistrat? Este o inechitate care trebuie rezolvată”.

Referindu-se la funcționarea coaliției, Bolojan a afirmat: „Zilele trecute comunicarea și ședințele coaliției nu s-au derulat bine. Am încredere în colegi că vom rezolva asta, avem o mare responsabilitate. Ține de noi să facem pași importanți”. Premierul a insistat asupra acțiunii rapide. „Trebuie să ne adunăm cât mai repede și să luăm măsurile necesare. Decât să stau într-un post și să nu fac nimic, mai bine lipsă, să vină altcineva”, a spus Bolojan la Digi 24.

Premierul a anunțat că proiectul privind Pilonul II de pensii va fi discutat săptămâna viitoare în guvern: „A dat naștere multor discuții în spațiul public. Are impact asupra multor români și nu a fost explicat bine. Au fost și dezinformări legate de acest aspect. Inițiatorii (ASF – n.red.) trebuie să organizeze dezbateri pe acest subiect”.

Bolojan a mai precizat că proiectul urmează să fie discutat și în Parlament, unde se va stabili ce cotă poate fi ridicată din pensie și cum poate fi eșalonată plata acesteia: „Până săptămâna viitoare vom clarifica lucrurile, stabilim niște reguli pentru viitor. Cum am intrat în fundătura economică, așa vom intra și cu pensiile într-o fundătură. Va fi o presiune mare pe pensii pentru că ies generații mari la pensie”.