Adrian Veștea a transmis că nominalizarea sa trebuie privită ca un act de responsabilitate și susține că PNL trebuie să revină la masa negocierilor cu partidele pro-europene pentru formarea unei majorități care să asigure stabilitatea țării.

La câteva ore după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea a publicat un mesaj pe Facebook în care a explicat motivele pentru care a acceptat desemnarea pentru funcția de premier. Liberalul a transmis că înțelege dificultatea momentului politic și responsabilitatea care vine odată cu această funcție.

„Am acceptat astăzi nominalizarea pentru funcția de prim-ministru al României. Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Înțeleg foarte bine ce înseamnă acest moment: este o onoare, dar mai ales o responsabilitate uriașă, într-o perioadă în care România nu-și mai permite blocaje, ezitări și drumuri începute, dar abandonate la jumătate.”

În contextul reacțiilor apărute în interiorul PNL după desemnarea sa, Adrian Veștea a susținut că nominalizarea nu trebuie interpretată ca o amenințare pentru partid.

Acesta a afirmat că decizia trebuie privită prin prisma responsabilității politice și a continuării proiectelor începute de actuala conducere liberală.

„Vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede: ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate. Responsabilitatea de a duce mai departe reformele începute de guvernul condus de Ilie Bolojan. Responsabilitatea de a confirma că PNL își asumă guvernarea atunci când România are nevoie de stabilitate. Responsabilitatea de a demonstra că suntem partidul care își asumă deciziile importante pentru România.”

Premierul desemnat a transmis și că va continua proiectele promovate de Ilie Bolojan.

„L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în proiectele sale și voi continua acele proiecte despre care am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români. Asta nu se schimbă.”

În mesajul său, Adrian Veștea a făcut referire și la direcția politică pe care intenționează să o urmeze. Liberalul a anunțat că va respecta angajamentele internaționale asumate de România și că își menține orientarea pro-occidentală.

„Voi respecta toate angajamentele internaționale ale țării și voi promova, în continuare, valorile liberale - așa cum am făcut-o timp de 30 de ani, de la simplu consilier local până la Ministerul Dezvoltării. Pentru că am învățat un lucru: a face parte dintr-o coaliție pro-occidentală nu înseamnă să-ți trădezi valorile. Înseamnă să lupți pentru ca valorile tale să fie cât mai relevante acolo unde se iau, de fapt, deciziile.”

O parte importantă a mesajului a fost dedicată viitorului PNL și poziționării partidului în actualul context politic. Adrian Veștea a declarat că liberalii trebuie să participe la negocierile pentru formarea viitorului guvern.

„Cred că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene și să identifice soluțiile pentru continuarea guvernării. Nu pentru funcții. Nu pentru calcule mărunte. Ci pentru România și pentru oamenii care au nevoie de stabilitate, dezvoltare și proiecte duse până la capăt.”

Acesta a argumentat că deciziile luate la nivel central au impact direct asupra administrațiilor locale conduse de reprezentanți ai partidului.

„Acest lucru este important pentru aleșii locali liberali - primari, președinți de consilii județene, consilieri locali și județeni - care duc, zi de zi, administrația acestei țări mai aproape de oameni. Acești oameni au nevoie, la centru, de un partid care nu îi abandonează la jumătatea drumului.”

În finalul mesajului, Adrian Veștea a făcut referire la experiența acumulată în administrația locală și centrală și a transmis că dezvoltarea țării depinde de continuitatea proiectelor începute.

„Am văzut România de jos în sus: din Primăria Râșnov, din Consiliul Județean Brașov, din Ministerul Dezvoltării. Și am învățat un lucru simplu: țara aceasta nu se construiește din declarații, ci din șantiere terminate, din proiecte finanțate și din promisiuni respectate.”

Premierul desemnat a susținut că PNL trebuie să rămână implicat în procesul de guvernare și să își asume deciziile dificile.

„PNL este, astăzi mai mult ca oricând, partidul care livrează rezultate. PNL nu se retrage atunci când este greu. Datoria noastră este să fim acolo unde se decide viitorul României și să ne facem treaba cu seriozitate, curaj și respect față de oameni. România are nevoie de stabilitate. România are nevoie de dezvoltare. România are nevoie ca PNL să rămână un partid responsabil, pro-occidental și puternic. Mergem mai departe”, a scris Adrian Veștea.