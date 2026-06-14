PSD va analiza propunerea privind desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, a anunțat duminică deputatul Mihai Fifor. Social-democratul a transmis că nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan nu a fost discutată anterior cu partidul și că decizia finală va fi luată după consultări în forurile de conducere ale formațiunii.

Mihai Fifor a declarat că nominalizarea lui Adrian Veștea reprezintă un moment important în procesul de formare a noului Executiv.

„Propunerea preşedintelui Nicuşor Dan de nominalizare a domnului Nicolae Veştea pentru funcţia de prim-ministru reprezintă un moment important în procesul de formare a viitorului guvern şi de conturare a unei majorităţi parlamentare stabile. Obiectivul prioritar al PSD rămâne susţinerea unei guvernări pro-occidentale, bazate pe un parteneriat solid şi transparent. Reiterăm ferm susţinerea pentru acest parcurs, însă menţinem rezervele exprimate anterior cu privire la orice formulă de guvernare care ar presupune participarea domnului Ilie Bolojan”, spune deputatul PSD Mihai Fifor pe Facebook.

Potrivit acestuia, partidul așteaptă prezentarea programului de guvernare și a principalelor obiective asumate de premierul desemnat.

Social-democratul a afirmat că actualul context politic impune o evaluare atentă a tuturor variantelor aflate în discuție.

”Tocmai de aceea, considerăm că orice propunere care poate contribui la constituirea unei formule de guvernare viabile, capabile să genereze o majoritate parlamentară stabilă, trebuie analizată cu responsabilitate şi seriozitate. Rămânem în aşteptarea prezentării programului de guvernare şi a priorităţilor asumate de premierul desemnat”, menţionează Fifor.

Acesta a adăugat că decizia finală a PSD va depinde de conținutul programului și de capacitatea viitorului Executiv de a răspunde problemelor economice și sociale.

”Evaluarea finală a PSD va avea în vedere compatibilitatea acestui program cu valorile noastre politice, cu angajamentele pro-occidentale asumate şi, mai ales, cu capacitatea reală de a răspunde provocărilor economice şi sociale cu care se confruntă România.”

Mihai Fifor a precizat că desemnarea lui Adrian Veștea nu a fost precedată de consultări cu Partidul Social Democrat.

”Având în vedere că această nominalizare a fost făcută fără consultări prealabile cu formaţiunea noastră, vom convoca forurile de conducere ale partidului pentru a analiza în detaliu această propunere şi implicaţiile sale politice”, mai spune Mihai Fifor.

Declarațiile vin după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, iar în locul său l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

„În acest moment însă este clar că o soluţie politică este cea care este potrivită”, a declarat președintele.