Ce spunea Adrian Veștea înaintea moțiunii de cenzură. Cum îl susținea pe Ilie Bolojan

Adrian Veștea, desemnat sâmbătă de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, s-a numărat printre liderii PNL care au susținut continuarea guvernării după demiterea Cabinetului condus de Ilie Bolojan. Mesajele publicate de liberal în timpul crizei politice arată apeluri repetate la stabilitate și la reluarea negocierilor cu partidele proeuropene, deși poziția adoptată ulterior de partid a fost diferită.

La începutul lunii mai, după moțiunea de cenzură votată de PSD și AUR, Veștea se afla printre liderii liberali care pledau pentru continuarea guvernării și reluarea dialogului cu formațiunile proeuropene.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai prin votul Parlamentului. La câteva ore după adoptarea moțiunii, Adrian Veștea a transmis un mesaj public în care și-a exprimat sprijinul pentru liderul liberal.

În același mesaj, liberalul a susținut că PNL ar trebui să revină la negocieri pentru formarea unei majorități.

„După moțiunea de astăzi, consider că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele proeuropene și să identifice soluții pentru a continua guvernarea. Și spun acest lucru mai ales în numele aleșilor locali liberali – primari, președinți de consilii județene, consilieri – care duc, zi de zi, administrația acestei țări mai aproape de oameni”, a transmis Adrian Veștea.

Poziția sa era diferită de cea adoptată ulterior de partid, care a decis că nu va forma o nouă coaliție cu PSD și că va trece în opoziție în cazul susținerii unui guvern de către social-democrați.

În mesajul publicat după căderea Executivului, Adrian Veștea explica atunci că aleșii locali au nevoie de sprijin politic și administrativ pentru continuarea proiectelor aflate în derulare.

„Un primar PNL nu este un nume pe o listă. Este omul care răspunde, în comuna sau în orașul lui, pentru fiecare creșă terminată sau neterminată, pentru fiecare drum asfaltat sau lăsat în praf, pentru fiecare proiect cu fonduri europene care merge sau se blochează. Iar acești oameni au nevoie, la centru, de un partid care nu îi abandonează la jumătatea drumului”, spunea Veștea.

Actualul premier desemnat se află la al treilea mandat de președinte al Consiliului Județean Brașov, după ce anterior a condus timp de trei mandate Primăria Râșnov.

Cu câteva zile înaintea moțiunii de cenzură, Adrian Veștea a transmis mai multe mesaje în care avertiza asupra riscurilor unei crize politice. Pe 27 aprilie, după anunțul privind depunerea moțiunii, liberalul afirma că România are nevoie de stabilitate politică.

„România nu își permite instabilitate. Într-un moment în care avem provocări reale de securitate la graniță și termene critice pentru fondurile europene, responsabilitatea politică înseamnă un singur lucru: stabilitate și seriozitate. Guvernul condus de Ilie Bolojan funcționează, ia decizii și livrează rezultate. Nu există niciun „vid de legitimitate”, ci doar o încercare de a crea artificial această percepție pentru câștiguri politice de moment”, transmitea Veștea.

Tot atunci, acesta a susținut că schimbarea guvernului trebuie făcută exclusiv prin mecanisme democratice.

„Dacă cineva vrea schimbarea Guvernului, există o cale democratică simplă și corectă: votul. Orice altă variantă este doar ocolirea responsabilității”, scria Veștea.

Un mesaj similar a fost publicat și pe 18 aprilie, cu două zile înainte ca PSD să decidă retragerea sprijinului pentru guvern.

„România nu își permite încă o criză politică. Nu acum!”, spunea Veștea pe Facebook.

Liberalul critica atunci pozițiile contradictorii ale partidelor aflate la guvernare.

„Nu poți să participi la deciziile guvernării, iar apoi să te dezici de ele în fața publicului. Nu poți fi și la putere, și în opoziție, în același timp. O astfel de abordare nu face decât să slăbească încrederea și să creeze instabilitate. Cred într-o guvernare responsabilă, care nu fuge de decizii și nu pasează vina. Cred că România trebuie să meargă mai departe cu seriozitate și cu respect pentru cetățeni. Nu avem nevoie de scandal. Avem nevoie de direcție”, mai spunea acesta.

După demiterea Guvernului Bolojan, Adrian Veștea nu a mai publicat mesaje referitoare la strategia politică a partidului, însă a participat la mai multe apariții publice alături de conducerea liberală.

Sâmbătă, Nicușor Dan l-a desemnat prim-ministru după retragerea lui Eugen Tomac. Anunțul a fost urmat de reacții critice din partea conducerii PNL.

Ilie Bolojan a declarat că nu a fost informat în prealabil despre decizie și a descris desemnarea drept „un act ostil”, în timp ce Ciprian Ciucu a vorbit despre o tentativă de „rupere a PNL”.