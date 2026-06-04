Departamentul pentru Situații de Urgență a prezentat joi concluziile verificărilor efectuate în cazul adolescentului de 15 ani care a murit pe 20 mai, după ce i s-a făcut rău la școală, în comuna Parincea din județul Bacău. Raportul arată că, deși cazul a fost încadrat la Cod Roșu, nu au fost utilizate toate resursele disponibile, inclusiv un echipaj cu medic și un elicopter SMURD, iar primul echipaj medical a ajuns la intervenție după aproximativ 26 de minute de la apelul la 112.

Departamentul pentru Situații de Urgență a făcut publice concluziile controlului desfășurat după decesul unui elev de 15 ani din județul Bacău, căruia i s-a făcut rău în timpul programului școlar.

„Referitor la cazul intervenţiei medicale din data de 20.05.2026, Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă îşi exprimă profundul regret pentru decesul copilului din judeţul Bacău şi transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate. Respectul faţă de suferinţa familiei şi obligaţia instituţională de a clarifica toate aspectele legate de intervenţia medicală au stat la baza demersurilor întreprinse de cele două instituţii în perioada imediat următoare producerii acestui eveniment”, a transmis DSU, joi seară, într-o postare publicată pe Facebook.

Instituția a reamintit că, după moartea adolescentului, au fost declanșate verificări privind modul în care a fost gestionată intervenția și respectarea procedurilor operaționale aplicabile în astfel de situații. În acest context, în data de 22 mai, o echipă de inspecție a DSU s-a deplasat la structurile care asigură asistența medicală de urgență în județul Bacău. Verificările au vizat Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, UPU-SMURD din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău.

Inspectorii au mers și la Școala Gimnazială din localitatea Vladnic, comuna Parincea, locul unde a avut loc intervenția medicală. Activitatea s-a desfășurat în coordonare cu Ministerul Sănătății și a avut ca obiect verificarea modului de asigurare a asistenței medicale de urgență la nivel prespitalicesc.

Potrivit concluziilor raportului, în data de 20 mai, la ora 12.31, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 a fost recepționat un apel prin care era semnalat un copil aflat în stare de inconștiență.

Operatorii Serviciului de Ambulanță Județean din cadrul dispeceratului integrat ISU-SAJ Bacău au adresat întrebările prevăzute de protocol și au oferit indicații de prim ajutor până la sosirea echipajelor de intervenție.

Ulterior apelului inițial, au fost înregistrate și alte apeluri de revenire, prin care au fost comunicate informații privind evoluția stării copilului. În cadrul acestor convorbiri au fost transmise recomandări suplimentare de prim ajutor.

În urma controlului s-a stabilit că, la momentul primirii apelului, la nivelul stației centrale a SAJ Bacău erau disponibile atât un echipaj medical de urgență cu medic, cât și mai multe echipaje medicale de urgență cu asistent. Un alt echipaj cu medic se afla într-o misiune în județul Iași.

Raportul arată că, la nivelul județului Bacău, nu era operațional un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD din cauza lipsei personalului medical din cadrul UPU Bacău. Cu toate acestea, inspectorii au constatat că simptomatologia raportată în timpul apelului la 112 se încadra în categoria urgențelor majore.

„La momentul apelului existau disponibile la nivelul staţiei centrale a SAJ Bacău: un echipaj medical de urgenţă cu medic şi mai multe echipaje medicale de urgenţă cu asistent. Un alt echipaj cu medic era în misiune la Iaşi. La nivelul judeţului nu era operaţional un echipaj de terapie intensivă mobile SMURD, din cauza lipsei de personal medical de la nivelul UPU Bacău. Deşi simptomatologia raportată se încadra în categoria urgenţelor majore (Cod Roşu – copil care nu respiră), a fost alertat iniţial un echipaj medical de urgenţă cu asistent. Conform reglementărilor aplicabile, se impunea a fi luată în considerare trimiterea la caz, în fază iniţială, a altor categorii de resurse, precum echipaj medical cu medic (care era disponibil şi care a fost direcţionat la caz ulterior, fiind alertat la ora 13.51 şi ajungând la locul solicitării la ora 14.22) sau echipaj de salvare aeriană (care era disponibil)”, a transmis DSU.

Concluziile controlului arată că nu au fost identificate dovezi privind alertarea unui elicopter SMURD.

Potrivit raportului, două elicoptere erau disponibile la momentul respectiv, unul fiind la Brașov, iar celălalt la Galați. De asemenea, condițiile meteorologice permiteau efectuarea unei misiuni aeriene.

Verificările efectuate de DSU au arătat că primul echipaj medical a ajuns la locul intervenției la aproximativ 26 de minute după apelul inițial la 112. Inspectorii au constatat depășirea timpului maxim de ajungere prevăzut pentru intervențiile desfășurate în mediul rural. Totodată, raportul menționează existența unei alte resurse care putea fi trimisă la caz și care se afla mult mai aproape de locul solicitării.

„Mai mult, la nivelul Punctului de Lucru Parincea, aparţinând Detaşamentului de Pompieri Bacău, era disponibilă o autospecială de stingere cu apă şi spumă care avea în dotare rucsacul de prim ajutor, fiind încadrată cu trei subofiţeri care deţin competenţe în acordarea primului ajutor calificat. Resursa putea fi alocată intervenţiei, având în vedere interesul pacientului şi faptul că aceasta era cea mai apropiată resursă de locul solicitării. În această situaţie, manevrele de resuscitare puteau fi iniţiate de personal cu pregătire paramedicală până la sosirea echipajului medical de urgenţă”, a arătat DSU.

Potrivit raportului, la sosirea primului echipaj medical, persoanele aflate la fața locului efectuau deja manevre de resuscitare. Echipajul medical a preluat intervenția și a continuat procedurile începute.

Inspectorii au stabilit că, înainte de sosirea echipajului de urgență, la fața locului se aflau și cadre medicale din comunitate.

„Din verificări a rezultat că la faţa locului au fost prezente şi cadre medicale din comunitate înainte de sosirea echipajului de urgenţă, dar care nu efectuau manevre medicale la momentul ajungerii echipajului de urgenţă, aşa cum reiese din imaginile filmate de camera de bord a autospecialei. Echipajul medical ajuns la locul solicitării nu a transmis date medicale medicului coordonator, nici prin intermediul staţiei de emisie recepţie, nici prin sistemul de telemedicină, aşa cum prevăd protocoalele în vigoare”, a menţionat DSU.

În document se arată că acest caz a fost încadrat drept urgență majoră, aferentă categoriei Cod Roșu, situație în care procedurile permit alertarea unor resurse cu un nivel superior de competență. Concluziile finale ale controlului indică mai multe deficiențe în gestionarea intervenției.

„Medicul coordonator nu a valorificat toate resursele disponibile la momentul solicitării, deşi acestea erau disponibile. Nu a fost solicitată o resursă aeriană, deşi cadrul procedural permitea acest lucru şi existau resurse disponibile. Nu a fost utilizată o resursă de prim ajutor calificat aflată în proximitatea locului intervenţiei. În cadrul Dispeceratului Integrat ISU-SAJ Bacău a fost identificat un paravan care separa dispecerii pompieri de dispecerii SAJ, aspect ce poate conduce la deficienţe privind comunicarea şi coordonarea situaţiilor de urgenţă”, a transmis DSU.

Ca urmare a verificărilor, raportul a fost transmis Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, Colegiului Medicilor și Ministerului Sănătății. În același timp, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 5.000 de lei. De asemenea, a fost declanșată o cercetare internă privind modul de dispecerizare a cazului și motivele pentru care nu a fost alertată resursa aeriană disponibilă.

Raportul prevede și o serie de măsuri care urmează să fie implementate. Acestea vizează reinstruirea personalului medical, a dispecerilor ISU și a coordonatorilor medicali în ceea ce privește criteriile de alertare a resurselor aeriene, aplicarea procedurilor operaționale și gestionarea urgențelor majore.

Totodată, s-a dispus reinstruirea personalului privind obligația utilizării tuturor resurselor disponibile în interesul pacientului, eliminarea factorilor care afectează comunicarea în dispeceratul integrat, inclusiv a paravanului identificat în timpul controlului, precum și reinstruirea personalului operativ în legătură cu obligațiile prevăzute de legislația privind asistența medicală de urgență. În plus, la nivelul UPU Bacău urmează să fie analizată posibilitatea operaționalizării unui echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD.

„Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă reafirmă că fiecare situaţie care implică pierderea unei vieţi omeneşti este tratată cu maximă seriozitate şi responsabilitate. Verificările efectuate au avut ca obiectiv exclusiv stabilirea adevărului, identificarea eventualelor disfuncţionalităţi şi adoptarea măsurilor necesare pentru creşterea nivelului de siguranţă şi a calităţii asistenţei medicale de urgenţă acordate cetăţenilor. Cele două instituţii vor continua să colaboreze cu toate autorităţile competente pentru clarificarea completă a circumstanţelor acestui caz şi pentru implementarea tuturor măsurilor care se impun în urma concluziilor rezultate din verificări”, a mai transmis instituția.

Primele concluzii ale medicilor legiști au indicat că adolescentul de 15 ani s-ar fi înecat cu propria vomă. Băiatul se afla în curtea școlii din comuna Parincea, împreună cu doi colegi, în momentul în care i s-a făcut rău.